10 фільмів літа 2023, які найбільше обговорювали в мережі

Влітку вийшли не тільки "Барбі" та "Оппенгеймер", а й український "Довбуш", супергеройський фільм "Флеш", пригодницький бойовик "Індіана Джонс і реліквія долі" з Гаррісоном Фордом. Усі стрічки варті вашої уваги!

У матеріалі 24 Каналу ми описали кожну з найочікуваніших прем'єр літа 2023 і закликаємо вас їх переглянути. Деякі з них вже з'явилися онлайн, інші показують в кіно.

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