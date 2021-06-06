14 найцікавіших фільмів та серіалів про те, як працюють журналісти

Професія журналіста – особлива. Ти працюєш в атмосфері медіа, першим знаєш усі новини, занурюєшся у складні теми, береш інтерв’ю в найкращих людей країни, власне, виконуєш дуже важливу суспільну функцію. Та, однак, це одна з тих професій, яка тебе неабияк випробовує і загартовує. Як виживати у світі медіа та наполягати на справедливості – дивіться у добірці картин, яку ми пропонуємо.

6 червня святкують День журналіста. Всі найкращі і важкі моменти їхньої роботи зображають у різноманітних фільмах і серіалах. Редакція Кіно 24 пропонує вам 15 найкращих стрічок про відважних, наполегливих та принципових медійників, які готові на все заради правди.

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"П’ята влада"

The Fifth Estate

2013США, Велика Британія, Бельгія6,2

Уже всім відомо, що журналістика – це четверта влада. А от у цьому фільмі розповідається і про п’яту – сайт Wikileaks, де зібрана секретна інформація з анонімних джерел. У стрічці "П’ята влада" йдеться про розробника сайту та його вплив на хід політичної історії США. А ще варто переглянути це кіно, адже головну роль виконує Бенедикт Камбербетч.

"П’ята влада" 2013: дивіться трейлер

Серіал "Найгучніший голос"

2019США7,9The Loudest Voice

Цей культовий серіал про Роджера Ейлса. Він у 1996 році заснував канал Fox News. І за роки його управління канал став чи не найвпливовішим в американському медіапросторі. Серіал автобіографічний, ви дізнаєтеся про пікантні подробиці життя генерального директора компанії Fox News.

"Найгучніший голос" 2019: дивіться трейлер

"Вся президентська рать"

1976СШАAll the President's Men

Це неперевершена кінострічка, яка показує, як журналісти можуть впливати на хід подій. За сюжетом, репортери дізнаються, що Адміністрація Річарда Ніксона прослуховує розмови політичних опонентів. Викривальні статті отримують шалений розголос, тому президенту нічого не залишається як скласти свої обов'язки та подати у відставку.

"Вся президентська рать" 1976: дивіться трейлер

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"Римські канікули"

1953СШАRoman Holiday

Принцеса Анна (Одрі Гепберн) втомилась від своїх обов'язків в дипломатичному турі свого батька і вирішила втекти від рутини. Вдосталь нагулявшись по Риму, дівчина заснула прямо на вулиці, адже подіяло снодійне, яке їй дали ще в покоях. Тож міцно сплячу героїню знаходить місцевий репортер Джо Бредлі (Грегорі Пек). Звісно, що він не зовсім радий незнайомій дівчині, адже у нього є свої важливі справи – він у пошуках сенсації. Але як тільки Бредлі бачить фотографію Анни в газеті, він відразу розуміє, хто перед ним. Тепер в його руках є справжня сенсація.

"Римські канікули" 1953: дивіться трейлер

"Ігри влади"

State of Play

2009США, Велика Британія, Франція7,1

Американський журналіст Маккеффрі розслідує низку жорстоких вбивств. Однією з жертв стає коханка успішного конгресмена Коллінза, давнього друга Маккеффрі. Докази, які відкриваються перед журналістом, ведуть у вищі політичні кола країни. Люди, з якими йому доведеться мати справу, керують мільярдами доларів і не хочуть звикати, що в їхні справи втручаються незнайомці.

"Ігри влади" 2009: дивіться трейлер

"Секретне досьє"

The Post

2017США, Велика Британія6,8

Це напружена біографічна драма про авторитетних журналістів, які отримують секретні документи про війну у В'єтнамі. Через можливе ув'язнення та погрози від президента у 1971 році дві газети, які конкурують, об'єднуються, щоб показати правду про роль США на фронті. Рушієм у цьому процесі була перша жінка-видавець Кетрін Грем, яку яскраво описали у стрічці.

"Секретне досьє" 2017: дивіться трейлер

"Убити посланця"

Kill the Messenger

2014США6,9

Американський репортер Ґері Вебб збирає матеріал для своєї статті. Проводячи журналістське розслідування, Ґері натрапляє на таємні документи ЦРУ, в яких зафіксовано причетність організації до торгівлі наркотиками. Проте, попри погрози, стаття виходить у тижневику.

"Убити посланця" 2014: дивіться трейлер

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"Божевільна парочка"

Long Shot

2019США, Канада, Колумбія6,8

Амбіційна політикиня Шарлотта Філд висуває свою кандидатуру на пост президента. Та у перевиборчій кампанії їй потрібно мати людину, яка б писала для неї промови. Випадково Шарлотта зустрічає свого знайомого Фредді Фларскі, в якого колись була нянею. Чоловік є безробітним журналістом, тому стає кандидатом на спічрайтера. Однак такий тандем обернеться для головних героїв серією курйозних пригод.

Це веселе кіно точно не залишить вас байдужими!

"Божевільна парочка" 2019: дивіться трейлер

"Чудовий день у нашому районі"

A Beautiful Day in the Neighborhood

2019США, Китай7,3

Неймовірний зворушливий фільм з Томом Хенксом у головній ролі. За сюжетом цинічний журналіст пише статтю для журналу Esquire про улюбленця публіки, легендарного телеведучого Фреда Роджерса. Після цієї зустрічі його життя, сповнене злоби і конфліктів, зміниться назавжди. Істина, яку він усвідомить, вічна: світ не такий вже і страшний, якщо в ньому є хороші люди.

"Чудовий день у нашому районі" 2019: дивіться трейлер

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"Хвіст крутить собакою"

Wag the Dog

1997США7,1

Президента США перед виборами втягують у сексуальний скандал. Його рейтинг точно не переживе подібні звинувачення. Відтак його радник Кондрад Брін вирішує цю проблему і створює більш резонансну подію, щоб відволікти громадян, – розв’язують війну на Балканах. Фільм про те, який вплив і силу мають медіа.

"Хвіст крутить собакою": дивіться трейлер

"Репортерка"

Whiskey Tango Foxtrot

2016США6,6

Вас також вразить фільм про сильну й відважну репортерку, яка добровільно поїхала в гарячі точки Афганістану, щоб висвітлювати звідти події. Однак, вона не передбачила, наскільки їй це буде важко, однак повертатися вже пізно.

"Репортерка" 2016: дивіться трейлер

"Сенсація"

2019

Країни: США, Канада

6,8

Оригінальна назва:

Bombshell

Кінострічка "Сенсація" яскраво демонструє непросту історію жінок у медіа. За сюжетом, Роджер Ейлс вже багато років є власником і главою телеканалу Fox News. Та попри бездоганну репутацію його поведінка щодо підлеглих бажає кращого. Журналістки об'єднуються, щоб хтивий Роджер Ейлс отримав покарання у суді.

"Сенсація" 2019: дивіться трейлер

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"Додому до темряви"

2019

Країна: США

7,5

Оригінальна назва:

Home Before Dark

Цей серіал не зовсім про роботу медіа. Втім, розповідає про родину 9-річної школярки Хільди Ліско, яка переїжджає до маленького провінційного містечка. Дівчинка мріє стати журналістом та повторити успіх свого батька. Таємничі події, які розгортаються в її родині, змушують Хільду розібратись у ситуації та почати писати свою газету. Стрічка вражає дотепністю і талантом юної журналістки!

"Додому до темряви" 2020: дивіться трейлер до серіалу

"Ранкове шоу"

2019

Країна: США

8,4

Оригінальна назва:

The Morning Show

Дебютний сезон "Ранкового шоу" викликав чималий ажіотаж у світі, адже кіновиробники порушили теми секс-скандалів у Голлівуді. На прикладі провідного американського телеканалу показали, наскільки чоловіки у сфері шоу-бізнесу можуть зловживати особистими кордонами підлеглих жінок. Телеведучі Алекс Ліві і Бредлі Джексон не побоялись говорити у прямому ефірі про ексколегу Мітча Кесслера, який зваблював молодих стажерок та змушував їх мовчати про проведену ніч разом. Відомо, що серіал матиме другий сезон.

"Ранкове шоу" 2019: дивіться трейлер