Разом із партнером SlotoKing ми розкажемо про 5 цікавих фільмів, у яких йдеться про афери та великі гроші. У центрі сюжету таких картин – амбітна та хитромудра схема, яку придумали герої, щоби ввести всіх опонентів в оману і вийти переможцями, з великою сумою грошей у кишені, славою та визнанням. Втім, чи завжди все йде за планом – дізнаєтеся після перегляду цих стрічок.

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5 динамічних фільмів про пограбування, афери та великі гроші

"Казино", 1995 рік

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе розповідає про харизматичного роботягу Сема. За свою майстерність він отримав прізвисько Ас. З цим чоловіком ніхто не може зрівнятися, саме тому боси мафії вирішили відправити його в Лас-Вегас, аби управляти величезним розкішним казино. А щоби Сему ніхто не заважав, разом із ним поїхав друг дитинства, який ще й бандит та безжальний головоріз.

Приїхавши до "міста гріхів", головний герой досконало й самовіддано виконує свою роботу, внаслідок чого казино процвітає. Однак сюжет вражає своїми поворотами, а незламна імперія Сема може зазнати краху.

"Казино": дивіться трейлер

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"21", 2008 рік

Стрічка ґрунтується на науково-популярній книзі Бена Мезрича "Удар по казино: Реальна історія про шістьох студентів МТІ, які обіграли Лас-Вегас на мільйони доларів". У фільмі йдеться про групу студентів, які вирішили використати свої знання задля збагачення.

Картковий гравець обов’язково мусить володіти математичними здібностями. Тож головні герої фільму "21" не лише у своє задоволення проводять час у казино, а й провертають цілу аферу, щоб обчистити найбільші гральні заклади країни на незбагненну суму.

"21": дивіться фільм

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"Американська афера", 2013 рік

Кримінальну драму "Американська афера", яка базується на реальних подіях, екранізував режисер Девід Рассел. У центрі сюжету – спецоперація ФБР з упіймання шахраїв, яка згодом обертається масштабним розкриттям корупціонерів. Цього разу аферисти, які незаконно оформлювали кредити, стануть на сторону закону та допоможуть викрити цілу групу хабарників.

У фільмі знялися Крістіан Бейл та Емі Адамс, які зіграли закохану пару. Та виявиться, що аферист ще має дружину, яка суттєво ускладнить ситуацію. Її майстерно зіграла Дженніфер Лоуренс. Крім цього, у стрічці можна побачити актора Бредлі Купера, який, за сюжетом драми, шантажує головних героїв. Чим закінчилася ця шалена історія – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Американська афера": дивіться трейлер

"Вовк з Волл-стріт", 2013 рік

Американська драма "Вовк з Волл-стріт" режисера Мартіна Скорсезе ґрунтується на реальних подіях. Відтак глядачі зможуть побачити кримінальне минуле фінансиста Джордана Белфорта. І драма точно варта вашої уваги, адже це – найвідоміший фільм про біржу, та ще й з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Картина розповідає про те, як Белфорт опинився у в’язниці за махінації з цінними паперами на Волл-стріт. Тому глядачі сповна зможуть насолодитись історією успіху та падіння знаменитого фінансиста.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться трейлер

"Гра на пониження", 2015 рік

Режисер Адам МакКей зняв американську біографічну драму за книгою Майкла Льюїса "Гра на пониження. За кулісами світової фінансової кризи". У цьому фільмі йдеться про величезні гроші, а також про те, у яких випадках сумління людини може мовчати.

За сюжетом, кілька провидців передбачили світову кризу 2008 року. Цікаво, що це відбулося ще задовго до того, як все усвідомили кілька кмітливих трейдерів із Волл-стріт. Головні герої почали на цьому заробляти, навіть не підозрюючи, що на них чекає далі.

"Гра на пониження": дивіться трейлер