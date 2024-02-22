В нашій добірці – найновіші серіали з високим рейтингом і є ті, які ви точно ще не дивилися!

Радимо По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

"Тіла"

У сучасному Лондоні сержантка поліції переслідує хлопця зі зброєю і наштовхується на тіло вбитого чоловіка… Дивно, але історія з тим самим тілом вже відбувалася в 1890 і 1941 роках, розслідуванням займалися різні копи, але так нічого довести й не змогли. І лише коли в провулок потрапить слідча з майбутнього – ця дивна справа зсунеться… Але ким був той вбитий чоловік, тіло якого мандрувало різними епохами, і чому ситуація відтворювалася в різні часи – всі відповіді лише в останній серії…

"Тіла": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Розтин покаже 3"

Проєкт розповідає про відділок, що спеціалізується на розкритті найжахливіших злочинів. Розслідування ведуть двоє: геніальна судмедекспертка Яна Гончар, яка знаходить докази вбивства в тілах жертв, і слідчий Олег Гончар. Разом цей дует непереможний, проте в них дуже непрості стосунки. Кожна серія – нове складне розслідування, лабіринт, з якого наші герої знаходять вихід.

В новому третьому сезоні дії відбуваються в сучасній Україні: йде війна, і персонажі ховаються від обстрілів, допомагають військовим і чесно виконують свою роботу.

"Розтин покаже 3": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кримінальне минуле"

Поліцейська Джун Ленкер прослуховує тривожний дзвінок на лінію 911: невідома жінка розповідає про свого бойфренда, що скоїв вбивство, за яке відбуває покарання інша людина. За порадою свого керівника, Джун звертається до інспектора Деніела Хегарті, що вів ту справу декілька років тому. Між ними починається дивне протистояння, і Джун здогадується, що в тому давньому злочині все не так чисто і просто, як здається… Вона починає таємне розслідування, розуміючи, що хтось могутній відстежує кожний її крок… В ролі інспектора Хегарті – легендарний Пітер Капальді.

"Кримінальне минуле": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивство на краю світу"

Дівчина Дарбі Гард має унікальний талант до розслідування нерозкритих злочинів: вона розплутала декілька гучних справ, написавши про це бестселер. Несподівано Гард отримує запрошення від ексцентричного мільярдера, який збирає на північному відлюдному острові декілька видатних людей різних професій. Саме там вона зустрічає свого колишнього коханця і друга Білла: вони давно не бачились, він дещо приховує про себе… Але дуже скоро Білла знаходять мертвим і все вказує на самогубство. Дарбі не вірить в таку версію і починає шукати справжнього вбивцю…

"Вбивство на краю світу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любе дитя"

Серед ночі на дорозі поліція знаходить жінку, яку збила автівка, а поруч з нею – дівчинку-підлітка. Мала називає себе Ханною і розповідає, що ця жінка – її мати Лена. Поліцейські підозрюють, що ця невідома жінка – там сама Лена, що зникла 13 років тому, але щоб переконатися в цьому, треба робити тести й аналізи.

Тим часом інформація дуже швидко поширюється: і в клініку, де знаходиться потерпіла і Ханна, прибувають батьки Лени та інспектор, який колись вів її справу. Але несподівано загадок та питань стає все більше…

"Любе дитя": дивіться онлайн трейлер серіалу