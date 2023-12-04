Серед таких голлівудських знаменитостей: Міла Куніс, Іванна Сахно, Стівен Спілберг та інші. Читайте і матеріалі 24 Каналу, що відомо про українське походження відомих акторів.

Голлівудські актори, які розмовляють українською мовою

Іванна Сахно

На відміну від більшості акторів і актрис, які переїхали в США в дитинстві або вже там народилися, Іванна Сахно прибула в Америку у віці 15 років. Ця молода зірка Голлівуду тільки розпочинає свій підйом до вершини. Навіть будуючи свою кар'єру в Штатах, вона не забуває про Україну та дуже активно висловлює свою позицію, починаючи ще з Революції Гідності і до сьогодні.

Джек Паланс

Джек Паланс, визнаний американський актор, відомий своїми ролями у фільмах "Бетмен", "Відчайдушні", "Трамвай бажання" та інших, має справжнє ім'я Володимир Палагнюк і народився в родині українських емігрантів.

Актор володів українською мовою та активно взаємодіяв з українським спільнотою у США протягом свого життя.

У 2004 році йому пропонували звання Народного артиста Росії, але він відмовився від цієї нагороди, підкресливши свою українську приналежність.

Віра Фарміга

Віра народилася не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди її батьки емігрували перед її народженням. До шести років Віра відвідувала українську католицьку школу і брала участь в народному ансамблі. Таким чином, разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою, вони зберегли вправність говорити та співати українською мовою.

У 2004 році, вже бувши відомою акторкою, Віра Фарміга фактично відіграла сама себе у фільмі "Торкаючись зла", адже отримала роль американки українського походження.