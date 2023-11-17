Любовний коктейль на екрані: 7 акторських пар, які зіграли закоханих одразу у декількох фільмах

Деякі акторські пари мають таку магнетичну енергетику разом, що режисери не перестають обирати їх, як героїв для своїх фільмів. І це не даремно, оскільки почуття, які вони передають на екрані, здатні вразити глядача ще з перших кадрів.

А в окремих героїв нашої добірки закоханість на екрані виявилася настільки ж сильною, що перейшла в реальне життя, поза камерами. У цьому матеріалі вас чекають 7 акторських пар, які втілили романтичні образи у кількох фільмах.

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Акторські пари, які зіграли закоханих у декількох фільмах

Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс

Першим проєктом, в якому Лоуренс і Купер об'єднали свої сили, став фільм "Мій хлопець – псих", де вони зіграли роль ексцентричної пари. Пізніше актори знову зустрілися на зйомках "Афери по-американськи", де їхні герої не були в романтичних стосунках. Проте в мелодрамі "Серена" персонажі Бредлі й Дженніфер зробили реванш, розкривши перед глядачами красиву, але водночас жорстоку історію кохання.



Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс / Колаж 24 Каналу

Леонардо Ді Капріо і Кейт Уїнслет

Шанувальникам цієї кінопари прийшлося чекати майже 10 років після виходу "Титаніка", щоб знову побачити Кейт і Лео разом на екрані. У фільмі "Дорога змін" актори чудово втілили образ подружньої пари, яка переживає кризу. Після прем'єри фільму всі почали говорити про їхні можливі романтичні стосунки, але виявилося, що актори залишаються лише чудовими старими друзями, які пронесли свою дружбу через десятиліття.



Леонардо Ді Капріо і Кейт Уїнслет / Колаж 24 Каналу

Кріс Еванс і Скарлетт Йоханссон

Шанувальники дуету Капітана Америка та Чорної Вдови все ще важко забути поцілунок з фільму "Перший месник: Інша війна". Між цими персонажами явно спалахнула іскра. Зірки популярних коміксів Marvel виступили в ролі закоханої пари в комедії "Щоденники няні" ще до ери "Месників".



Кріс Еванс і Скарлетт Йоханссон / Колаж 24 Каналу

Кіану Рівз і Сандра Буллок

Ще одну акторську хімію Кіану Рівз продемонстрував, граючи разом із Сандрою Буллок. Актори також поділили моменти на екрані у двох фільмах: у культовому бойовику 90-х "Швидкість" і у романтичній мелодрамі з елементами фантастики "Будинок біля озера". У обох стрічках Кіану і Сандра вражали глядачів своєю гармонійною харизмою та енергетикою у ролях закоханих.



Кіану Рівз і Сандра Буллок / Колаж 24 Каналу

Річард Гір і Джулія Робертс

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Ця пара подарувала глядачам один із найбільш пам'ятних кінодуетів: Вів'єн та Едвард у фільмі "Красуня". Робертс і Гір повернулися на екран як закохані герої лише через 9 років після виходу їхньої першої спільної роботи. У стрічці "Наречена-утікачка" їх персонажі, навіть, зрештою, зібрались під вінець.



Річард Гір і Джулія Робертс / Колаж 24 Каналу

Том Круз і Ніколь Кідман

Ніколь Кідман та Кеті Холмс з'явилися разом у трьох фільмах, в кожному з яких виникали почуття між їх персонажами. Це були фільми "Дні грому", "Далеко-далеко" і "З широко закритими очима". Справжні стосунки між самими акторами розпочалися під час зйомок першого з цих фільмів і завершилися відразу після завершення роботи над останнім.



Том Круз і Ніколь Кідман / Колаж 24 Каналу

Райан Гослінг і Емма Стоун

Спостерігаючи за акторською парою Стоун та Гослінг, важко не погодитись, що вони просто створені, щоб грати разом. Ці чарівні, яскраві та харизматичні актори вже тричі втілили образ закоханих: у романтичній комедії "Ця безглузда любов", у трилері "Мисливці на гангстерів" і у мюзиклі "Ла-Ла Ленд". Сподіваємось, що вони ще неодноразово порадують глядачів спільними проєктами.



Райан Гослінг і Емма Стоун / Колаж 24 Каналу