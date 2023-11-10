Екранні закохані, які ненавиділи одне одного під час зйомок

Акторська професія не є такою легкою, як може здаватись пересічному глядачеві. Часто акторам доводиться грати в кадрі закоханих, тоді, коли поза знімальним майданчиком вони мають неприязнь один до одного.

Серед таких екранних закоханих: Анджеліна Джолі та Бред Пітт, Мерилін Монро і Тоні Кертіс, Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон та інші. Читайте хто зі знаменитостей ненавидів один одного до кінця знімального процесу, а в кого ця неприязнь переросла у кохання.

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Екранні закохані, які ненавиділи один одного в житті

Джеймі Дорнан та Дакота Джонсон

Зйомки фільму "50 відтінків сірого" виявилися не такими палкими, як результат, представлений на екранах. Основна причина полягала в тому, що головні актори, Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан, не могли встановити взаєморозуміння та знайти правильний підхід одне до одного. Еротичні сцени стали настільки складним завданням, що для їх виконання залучали дублерів. За повідомленням, причиною напруженої атмосфери та конфліктів була дружина Джеймі Дорнана, яка була проти участі чоловіка у зйомках.



Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон / B&H Film Distribution

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Всім відомо, що актори познайомилися під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт", де між ними виникли справжні почуття. Але мало хто знає, що на самому початку знімання Анджеліна та Бред не тільки не знайшли спільної мови, а поводилися "як скорпіони в банці", за словами режисера.

Бред мені здавався зарозумілим. А я йому, напевно, − ненормальною істеричкою,

− пригадувала Джолі.

Двоє голлівудських секс-символів, врешті, були замкнені в одному вагончику, щоб вони знайшли спільну мову. І це виявилося успішним кроком − відтоді вони не розлучалися, навіть одружились. Протягом цих років пара народила шестеро дітей і виглядала дуже щасливою. Проте розрив відносин був не менш скандальним, ніж їхнє знайомство. Експодружжя все ще ділить дітей, і зараз вони дійсно не можуть терпіти один одного.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт / New Regency Productions

Мерилін Монро та Тоні Кертіс

Зйомки культового фільму "У джазі тільки дівчата" стали справжнім випробуванням для акторів у головних ролях. Тоні Кертіс виявився особливо незадоволеним своєю партнеркою. Він оскаржував скандальне поводження Мерилін на знімальному майданчику і навіть стверджував, що вона "цілується, як Гітлер". Одне з запізнень Монро призвело до затримки зйомок на 2-3 години, а для виголошення репліки "Це я, Шугар" їй знадобилося 47 дублів.



Мерилін Монро та Тоні Кертіс / The Mirisch Corporation

Клер Дейнс та Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс, які втілили ролі Ромео і Джульєтти, виявилися запеклими ворогами за кадром. Особливо це відзначалося тим, що Клер не могла терпіти жартів Лео, а він, зі свого боку, вважав її жорстокою. Це призвело до того, що актори майже не спілкувалися між собою поза камерами.



Клер Дейнс та Леонардо Ді Капріо / Twentieth Century Fox

Моніка Белуччі та Венсан Кассель

Італійська зірка кіно та французький актор зустрілися на зйомках фільму "Квартира" у 1996 році, і відразу між ними спалахнула іскра. Проте, це була не взаємна пристрасть, а скоріше неприязнь. Венсан поділився, що спочатку Моніка здавалася йому "ще однією грудастою моделлю, яка вирішила стати актрисою". Зі свого боку, Моніка мала враження, що Кассель – зарозумілий тип. Однак, після кількох днів зйомок, неприязнь перетворилася на симпатію, а згодом – на глибокий роман і шлюб.



Моніка Белуччі та Венсан Кассель / M6 Films