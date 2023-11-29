5 акторок, які відмовились від материнства

Чимало акторів надають перевагу тому, щоб будувати кар'єру, а не сім'ю. Зокрема, багато знаменитостей відмовляються від материнства, зосереджуючись на власних цілях.

Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, чому Дженніфер Еністон, Патрісія Каас, Рене Зеллвегер та інші акторки відмовились від материнства і що вони кажуть про дітей.

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Акторки, які відмовились від материнства

Дженніфер Еністон

На початковому етапі своєї кар'єри, перебуваючи в стосунках з Бредом Піттом, Дженніфер Еністон двічі мала викидень. У 2011 році актриса почала зустрічатися з актором Джастіном Теру, а у 2015 році пара одружилася. Шанувальники вірять, що Еністон стане матір'ю, утім сама актриса висловлюється стосовно дітей інакше.

Я вважаю за краще присвячувати весь свій час роботі. І, як мені здається, народження і виховання дитини – це найважча, найголовніша робота в житті. Тому вона заслуговує не менше часу, ніж моя нинішня кар'єра,

– сказала Дженніфер Еністон.

Патрісія Каас

Французька акторка відзначається виразним темпераментом. Її життя завжди було наповнене яскравими чоловіками та пристрасними романами. Однак Патрісія Каас так і не змогла прийняти рішення стосовно материнства.

Патрісія виростила в багатодітній родині, бувши сьомою й останньою дочкою. Цей аспект сімейного життя сильно вплинув на доросле життя акторки, тому вона ніколи не висловлювала бажання мати дітей.

У 20 років я була вагітна. І, хоча мій чоловік попросив залишити малюка, для мене вибір був очевидний. Тепер я не страждаю через це. Якщо я зустріну правильну людину, ми зможемо усиновити дитину,

– зізналась Патрісія.

Рене Зеллвегер

Рене Зельвегер, відома своєю неперевершеною грою в ролі Бріджит Джонс, ставиться до материнства з певними побоюваннями. Актриса визнає, що виховання дітей ніколи не було частиною її життєвих планів, адже кар'єра завжди займала важливе місце в її пріоритетах.

Материнство ніколи не було моєю метою. Я ніколи не будувала конкретних планів на майбутнє. Просто мені хочеться бути незалежною і самій про себе піклуватися,

– сказала акторка.

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл, одна з видатних актрис серіалу "Секс у великому місті", прийняла рішення відмовитися від материнства назавжди. Протягом усього свого життя вона вірить у те, що діти можуть стати лише труднощами для їхніх батьків.

Пограти з племінниками й маленькими дітьми друзів − це добре, але повернувшись додому, я хочу розслабитися і відпочити, а не возитися з пелюшками, уроками або іграшками,

– розповіла актриса.

Вайнона Райдер

У свій час, Вайнона Райдер, вважалася однією з найкрасивіших зірок Голлівуду. Вона була у стосунках з відомими акторами, такими як Джонні Депп і Метт Деймон. Однак, навіть у свої 45 років, актриса так і не вийшла заміж та не стала матір'ю.

Звичайно ж, я припускаю, що вийду заміж, але навряд чи зберуся народжувати дітей. Я сама як дитина,

– зізналась Вайнона Райдер.

Камерон Діас змінила думку про материнство

Раніше Камерон Діас також висловлювала свою думку про те, що вона не хоче бути матір'ю. Актриса раділа своєму щасливому шлюбу, проте ставилась до питання материнства з особливою обережністю. Камерон не хотіла витрачати своє життя на дітей.

Діти змінюють життя. Кардинально. А мені подобається моє життя. Діти не є єдиним джерелом щастя і задоволення життям. І, мені здається, набагато простіше приносити в цей світ життя, ніж любов,

– сказала Діас.

Утім у 51 вона стала мамою. І тепер зізнається, що проводити час з донькою – це райські миті для неї.