У декого з акторок досвід був вдалим з першої спроби. Але є знаменитості, яким довелось повторно лягати під ніж, щоб виправити попередню невдалу операцію.

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Акторки, які робили пластичні операції

Дженніфер Еністон

Ще на етапі початку своєї акторської кар'єри, коли тільки стартували зйомки у культовому серіалі "Друзі", Дженніфер Еністон вирішила звернутися до пластичного хірурга.

Дженніфер стверджувала, що обрала пластичну хірургію не з метою зміни свого зовнішнього вигляду, або намагання відповідати якимось стандартам краси, а, скоріше, для корекції своєї носової перегородки. Різниця у зовнішності недуже відчутна, утім, шанувальники помітили, що ніс акторки став акуратнішим.

Кіра Найтлі

Попри те, що Кіра заявляє про свою любов до природної краси, широкій публіці відомо те, що Найтлі трохи змінювала форму носа, звужуючи широке перенісся.

Крім того, в акторки невеликий розмір грудей, проте вона вирішила не збільшувати їх за допомогою імплантів.

Дженніфер Лопес

У 53 роки Джей Ло продовжує зачаровувати своїм фантастичним виглядом. Знаменитість стверджує, що вона за природну красу і, що не вдається до хірургічних втручань, а її зовнішній вигляд – це результат роботи над собою.

Акторка не відмовляється від регулярних косметологічних процедур для догляду за шкірою, але уважні фанати також помітили хірургічні втручання у зовнішності Джей Ло. Зокрема, актриса зменшила спинку носа та його кінчик, створюючи більш гармонійні риси обличчя, і зробила мамопластику. Груди Лопес виглядають так само до і після вагітності, враховуючи, що зірка народжувала двічі, не обійшлось без хірургічних втручань.

Демі Мур

Демі Мур раніше вразила пластикою обличчям, яка спотворила її красу.

Акторка взяла участь у показі Fendi весна-2021, але увага глядачів показу була прикута не так до образу Мур, як до її обличчя. Тож, ймовірно, зірці довелось знову лягати під ніж, щоб виправити попередню невдалу спробу

Меган Фокс

Голлівудська акторка Меган Фокс отримала красиву зовнішність від природи. Проте зірка вирішила дещо вдосконалити своє обличчя, звернувшись до пластичної хірургії для корекції вилиць та носа. Крім того, Фокс вирішила трошки змінити форму губ. Загалом результат виглядає дуже природно і гармонійно.