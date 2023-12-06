Окрім того, Пустовіт поділилась з авдиторією світлинами своїх друзів і колег, які загинули на війні. Все це Анастасія зробила для того, щоб пробудити свідомість тих, хто забув, що в Україні триває жорстока, кровопролитна війна.

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Анастасія Пустовіт обурена на українців, які дивляться російські серіали

Українська акторка різко висловила свою позицію про таку популяризацію російського серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" в Україні. Вона нагадала всім, що сьогодні триває жорстока війна, яку розпочала Росія. І в той момент, коли українці чекають виходу нової серії серіалу, який створила країна-агресор, на фронті гинуть її друзі, колеги, режисери, актори, письменники – усі митці, які могли б створювати шедеври світового масштабу, але їхнє життя обірвалось, бо пішли захищати нас зі зброєю в руках.

І поки тіктоком несеться хвала російському серіалу "Слово пацана", який зараз наші любі вкраїнчики з таким задоволенням дивляться і розповідають, що немає українського кіно й українських серіалів, я просто зараз хочу показати фото тих людей, кіномитців, які загинули, починаючи з 24 лютого 2022 року, за вашу і мою свободу,

– сказала Анастасія Пустовіт.

Акторка зізналась, що багатьох з тих кіномитців, які загинули, вона знала особисто. Анастасія була знайома з їхніми сім'ями та захоплювалась їхньою творчістю. Тож Пустовіт, не підбираючи слів, закликала припинити так популяризувати усе російське: серіали, фільми, музику, будь-що.

Можливо, у вашій дурній башці щось перемикнеться і ви перестанете дивитися і слухати російське. Тому що, поки вони можуть це знімати й робити, купа моїх колег по театру, по кіно зараз служать, а деякі з них – загинули. Думайте своєю башкою перед тим, як ви щось робите,

– висловилась Пустовіт.

Анастасія Пустовіт закликала українців бути свідомішими

Акторка поділилась з авдиторією фотографіями багатьох українських культурних діячів, які загинули після початку повномасштабної війни. Тим самим вона закликала українці бути свідомими того, що вони роблять в момент, коли інші громадяни боронять мирне життя для України.

Якщо ви поцікавитесь, яка кількість культурних діячів загинули під час цієї війни, ви вжахнетеся просто, тому думайте своєю башкою перед тим, як ви вмикаєте російське кіно чи слухаєте російську музику,

– підсумувала Анастасія.

"Слово пацана. Кров на асфальті": про що серіал і в чому його небезпека для України

У серіалі головними героями є чотирнадцятирічні учні, які приєднуються до однієї з місцевих вуличних банд. Вони вчаться влаштовувати бійки та грабувати. Серіал завоював надзвичайну популярність в Росії, що призвело до того, що деякі підлітки відтворили кілька сцен у реальному житті й потрапили до поліції.

Проблема полягає в тому, що стрічка відображає період, коли хлопці обирали вулицю замість навчання в школі та саморозвитку. Вислів "Мене виховала вулиця" походить саме з того часу, коли юнаки, часто потрапляючи в конфлікти, билися, грабували, організовували "стінки".

Найбільш небезпечним є те, що цей серіал став популярним і в Україні. Навіть попри жорстоку війну, українці споживають та популяризують російський продукт у мережі. А деякі молоді люди захоплюються стрічкою і цікавляться можливістю долучення до подібних злочинних угруповань в Україні.