Мандрівник опублікував афішу.

Антон Птушкін їде у світовий тур

Антон Птушкін приїде у 28 міст, серед яких Прага, Відень, Лондон, Мадрид, Валенсія, Барселона, Торонто, Ванкувер, Чикаго, Маямі, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлін, Рига, Амстердам, Париж.

Приходьте, подивимось "Антарктиду" разом, а гроші з квитків полетять на захист українського неба,

– написав мандрівник.

Зауважимо! Під час прокату фільму "Антарктида" Антон Птушкін збирає кошти на проєкт благодійного фонду "Повернись живим", який закуповує перехоплювачі "Шахедів". Долучитись можна за посиланням.

Що відомо про фільм "Антарктида"?