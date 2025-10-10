Телеведучий, блогер і мандрівник Антон Птушкін повідомив, що відправляється у світовий тур. У різних містах відбудуться покази його нового фільму "Антарктида", який вже завоював любов українських глядачів.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм Птушкіна. Мандрівник опублікував афішу. Дивіться також ССО випустили короткометражний фільм "Дантист" про роботу Руху опору в окупації Антон Птушкін їде у світовий тур Антон Птушкін приїде у 28 міст, серед яких Прага, Відень, Лондон, Мадрид, Валенсія, Барселона, Торонто, Ванкувер, Чикаго, Маямі, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлін, Рига, Амстердам, Париж. Приходьте, подивимось "Антарктиду" разом, а гроші з квитків полетять на захист українського неба,

– написав мандрівник. Світовий тур Антона Птушкіна / Фото з інстаграму мандрівника Зауважимо! Під час прокату фільму "Антарктида" Антон Птушкін збирає кошти на проєкт благодійного фонду "Повернись живим", який закуповує перехоплювачі "Шахедів". Долучитись можна за посиланням. Що відомо про фільм "Антарктида"? Документальний фільм "Антарктида" режисера Антона Птушкіна вийшов у прокат 4 вересня 2025 року.

За перший вікенд прокату стрічка зібрала 7,2 мільйона гривень, встановивши рекорд серед документальних фільмів.

Мандрівник відправився на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. У фільмі Птушкін показує життя дослідників станції, знайомить глядачів з їхньою роботою і розповідає про інші виклики. Він зафільмував шлях 30-ї Української антарктичної експедиції до материка.