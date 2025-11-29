Хто зіграв головні ролі у фільмі "Аватар: Вогонь і попіл", який чекають усі

18 грудня 2025 року в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра епічного фільму Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл". Це вже третя частина науково-фантастичної кіносаги, яка полюбилася глядачам у всьому світі.

Попередні частини вийшли у 2009 та 2022 роках. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про акторський склад фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

Хто зіграв головні ролі у фільмі "Аватар: Вогонь і попіл"?

Майже всі учасники акторського складу, які брали участь у двох попередніх частинах, долучаться і до фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Прем'єра відбудеться зовсім скоро, а глядачі вже з нетерпінням очікують, що третя частина поб'є всі касові рекорди та принесе певні сюжетні зрушення.

У цій франшизі важливу роль відіграє графіка, однак не менш значущий внесок роблять і актори. Ось хто зіграв головні ролі у третій частині легендарного "Аватара":

Головну роль цієї франшизи втілив актор Сем Вортінгтон. Він грає колишнього морського піхотинця, який став частиною народу На'ві на Пандорі. У кожній новій частині герой занурюється в захопливі пригоди з новими випробуваннями та труднощами.

Роль його дружини втілила Зої Салдана – популярна американсько-домініканська акторка, яка також зіграла у фільмах "Зоряний шлях", "Вартові галактики" та інших. У цій франшизі вона є вождем племені Оматькані та однією з ключових героїнь сюжету.

Доньку Джейка і Нейтірі втілила акторка Сіґурні Вівер – вона також стає однією з центральних персонажок у розвитку подій.

Популярна Кейт Вінслет зіграла роль Ронал – ватажки морської спільноти, яка відіграє надзвичайно важливу роль у новому океанічному світі. Ви точно знаєте цю акторку з фільму "Титанік", однак вона також є частиною масштабної франшизи під назвою "Аватар".

Також до своїх ролей повернуться такі актори:

Стівен Ланг,

Джоел Девід Мур,

Сі Сі Ейч Паундер,

Метт Джеральд та інші.

Дочекайтесь гучної прем'єри та пориньте у продовження легендарної кіноісторії.