Берлінале-2021 підкорив фільм про порновідео вчительки: всі переможці фестивалю

Джерело:Берлінале
У Німеччині завершився щорічний кінофестиваль кіно Берлінале-2021. Організатори вже представили переможців премії. Чи увійшла в цей список українська стрічка "Стоп-Земля" та хто ж став лауреатами Берлінале-2021 – дивіться у матеріалі.
Цьогорічні результати фестивалю Берлінале прикували увагу кіноманів. А все тому, що головну перемогу виборов фільм румунського режисера Раду Жуде "Невезучий трах, або Божевільне порно". Водночас українська стрічка "СТОП-ЗЕМЛЯ" не увійшла до списку лауреатів Берлінале-2021.
Більше про фільм Вийшов трейлер українського фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ", який увійшов в програму Берлінале-2021
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"Невезучий трах, або Божевільне порно": дивіться трейлер
Програма Encounters
Пандемія коронавірусу повпливала на проведення Берлінале-2021. Організатори події вирішили розділити кінофестиваль на дві частини: презентації стрічок та голосування провели з 1 до 5 березня, а от урочисту частину перенесли на 9 червня.
Зміни торкнулись і голосування членів журі. У час пандемії для 4 режисерів провели окремі покази фільмів. Адіна Пінтіліе, Джанфранко Розі, Ясміла Збаніч, Ільдіко Еніеді мали змогу переглянути роботи номінантів на великому екрані в кінотеатрі Берліна. А от режисери Надав Лапід і Мохаммад Расулофу вирішили не летіти спеціально для показів до Німеччини. Вони переглянули всі стрічки онлайн, не покидаючи своїх домівок в Ізраїлі та Ірані.