Берлінале-2021 підкорив фільм про порновідео вчительки: всі переможці фестивалю

У Німеччині завершився щорічний кінофестиваль кіно Берлінале-2021. Організатори вже представили переможців премії. Чи увійшла в цей список українська стрічка "Стоп-Земля" та хто ж став лауреатами Берлінале-2021 – дивіться у матеріалі.

Цьогорічні результати фестивалю Берлінале прикували увагу кіноманів. А все тому, що головну перемогу виборов фільм румунського режисера Раду Жуде "Невезучий трах, або Божевільне порно". Водночас українська стрічка "СТОП-ЗЕМЛЯ" не увійшла до списку лауреатів Берлінале-2021.

Більше про фільм Вийшов трейлер українського фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ", який увійшов в програму Берлінале-2021

Берлінале-2021: переможці

Головний конкурс

Золотий ведмідь за найкращий фільм – "Невезучий трах, або Божевільне порно" (Раду Жуде). Стрічка розповідає про вчительку історії, чиє інтимне відео потрапило у мережу.

"Невезучий трах, або Божевільне порно": дивіться трейлер

Срібний ведмідь за найкращу режисуру – Денес Надь за фільм "Природне світло"

– Денес Надь за фільм "Природне світло" Гран-прі журі – Рюсуке Хамагуті за драму "Колесо фортуни і фантазії"

– Рюсуке Хамагуті за драму "Колесо фортуни і фантазії" Спеціальна нагорода журі – Марія Спет ("Герр Бахманн і його клас")

– Марія Спет ("Герр Бахманн і його клас") Найкраща головна роль – Марен Еггерт ("Я твоя людина")

– Марен Еггерт ("Я твоя людина") Найкраща другорядна роль – Ліла Кіссленнгер ("Ліс – я бачу тебе повсюди")

– Ліла Кіссленнгер ("Ліс – я бачу тебе повсюди") Найкращий сценарій – "Вступ" режисера Хон Сансу

– "Вступ" режисера Хон Сансу Срібний ведмідь за видатний внесок – режисер Йібран Асуад

Програма Encounters

Найкращий фільм – "Ми" (Аліс Діоп)

– "Ми" (Аліс Діоп) Найукращий режисер – Рамон і Сільван Цюрхер ("Дівчинка і павук") та Дені Коте ("Соціальна гігєна")

– Рамон і Сільван Цюрхер ("Дівчинка і павук") та Дені Коте ("Соціальна гігєна") Спеціальний приз журі – "Смак" (Лі Бао)

Як пройшов Берлінале-2021

Пандемія коронавірусу повпливала на проведення Берлінале-2021. Організатори події вирішили розділити кінофестиваль на дві частини: презентації стрічок та голосування провели з 1 до 5 березня, а от урочисту частину перенесли на 9 червня.

Зміни торкнулись і голосування членів журі. У час пандемії для 4 режисерів провели окремі покази фільмів. Адіна Пінтіліе, Джанфранко Розі, Ясміла Збаніч, Ільдіко Еніеді мали змогу переглянути роботи номінантів на великому екрані в кінотеатрі Берліна. А от режисери Надав Лапід і Мохаммад Расулофу вирішили не летіти спеціально для показів до Німеччини. Вони переглянули всі стрічки онлайн, не покидаючи своїх домівок в Ізраїлі та Ірані.