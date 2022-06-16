Безумовно, я кохаю його, – Ембер Герд вразила шанувальників новим зізнанням щодо Деппа

Емберд Герд дала велике інтерв’ю після гучного суду з колишнім чоловіком Джонні Деппом. У розмові зірка зізналася, що досі безумовно кохає епатажного актора.

Розмовляючи із Саванною Гатрі з TODAY в інтерв'ю для NBC News, актриса "Аквамена" сказала: "Абсолютно. Я люблю його. Я любила його всім серцем". Герд мовила про Джонні Деппа.

Читайте також Через програш у суді: сцени з Ембер Герд можуть видалити із фільму "Аквамен-2"

Ембер герд зізналася, що досі кохає Деппа

Я кохала його всім серцем і робила все що могла, щоби налагодити глибоко зламані стосунки. І не змогла. У мене зовсім нема до нього негативних почуттів або злості. Знаю, це може бути важко зрозуміти, або легко – якщо ви колись когось кохали,

– заявила акторка.

Ембер також додала, що шкодує про те, що робила щодо Деппа. Але вона наголосила, що руку на чоловіка могла підняти тільки у відповідь на насильство.

"Я ніколи цього не ініціювала, я відповідала. Коли ти живеш у насильстві, і воно стає нормою – як я казала у своїх свідченнях – ти мусиш адаптуватися", – сказала вона.

Після оголошення вироку цього місяця актриса опублікувала заяву, в якій йшлося про те, що зірка відчуває розчарування, яке "не передати словами".

"У мене розбите серце, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти впливу мого колишнього чоловіка", – говорила вона.

Ще більше Герд розчарована тим, що це (рішення суду, – кіно 24) означає для інших жінок: "Це невдача. Це повертає час туди, коли жінку, яка говорила публічно, можна було зганьбити та принизити. Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок потрібно ставитись серйозно".

Ембер завершила свою заяву, написавши, що їй сумно через те, що вона програла цю справу, але "ще сумніше те, що я, здається, втратила право, яке, як мені здавалося, я мала як американка – говорити вільно та відкрито".

До речі. Більше про суд Джонні Деппа та Герд читайте за посиланням

Нагадаємо, нещодавно Депп створив аккаунт у тіктоці, де подякував своїм шанувальниками і показав фрагменти з нещодавнього музичного туру Великою Британією з Джеффом Беком.