Передбачили майбутній скандал: у "Сімпсонах" знайшли відсилання до "білих вечірок" Diddy

Тридцять шостий сезон легендарного мультсеріалу "Сімпсони" розпочався 29 вересня 2024 року. Цей епізод викликав неабиякий інтерес серед шанувальників, оскільки він створює враження фіналу. І попри те, що це ще не останній випуск, багато глядачів вдаються в питання, чи стане цей сезон завершальним для "Сімпсонів".

Тим часом у світі розгортається скандал, пов'язаний із відомим репером P. Diddy, і в соціальних мережах почали поширюватися чутки, що "Сімпсони" знову передбачили майбутнє, як це було в багатьох випадках раніше. Шанувальники серіалу знають про його знамениту здатність відображати події, які пізніше справді трапляються в реальному житті.

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"Сімпсони" знову передбачили майбутнє: що сталося

Користувачі тіктока виявили цікавий збіг між реальними "білими вечірками" репера P. Diddy та епізодом культового мультсеріалу "Сімпсони". Вони звернули увагу, що подібні події вже з'являлися на екрані, і це стало приводом для чергової дискусії про здатність "Сімпсонів" передбачати майбутнє.

Йдеться про епізод під назвою "Великий Фетсбі", який вийшов у 28 сезоні ще у 2019 році. У ньому один із персонажів, який дуже нагадує репера, організовує ексклюзивну вечірку, де всі гості одягнені в біле.

Користувачі вказали на декілька подібностей між серіалом і реальними подіями, які пов’язані зі скандальними "білими вечірками" P. Diddy. Це включає не лише стиль вечірки та дрес-код, а й деякі деталі самої атмосфери заходу, що були показані в серіалі. В "Сімпсонах" це виглядає як ще одне передбачення, що додало серіалу чергового приводу для обговорення у соціальних мережах.

Ось, які відеоролики публікують користувачі:

Кого з зірок можна впізнати у "Сімпсонах"

У епізоді "Сімпсонів" під назвою "Великий Фетсбі" можна помітити, що не лише персонаж, який нагадує P. Diddy, привертає увагу глядачів. Деякі інші персонажі також мають візуальні схожості з відомими зірками, такими як Beyoncé та Jay-Z. Цікаво, що саме ці особи нині опинилися під прицілом критики в інтернеті через звинувачення в причетності до організації заборонених заходів, пов’язаних з ексклюзивними вечірками.

Ця паралель між епізодом і реальними подіями стала ще одним приводом для обговорення серед шанувальників "Сімпсонів". Глядачі звернули увагу на те, як у серіалі іронічно відображаються сучасні фігури шоубізнесу та їхні скандали, які часом, здається, немов би передбачаються заздалегідь.

У серіалі також можна помітити паралелі з Джастіном Бібером. За словами інсайдерів, він нібито став жертвою насильства на "білих вечірках", бувши ще зовсім юним. Цей аспект додає ще один вимір до дискусії про те, чи дійсно "Сімпсони" можуть передбачати події, які пізніше стають реальністю у житті зірок.