Отримала "Золоту Дзиґу" і зіграла кохану Довбуша: де зараз акторка Дарія Плахтій

32-річна українська акторка Дарія Плахтій народилась у Павлограді Дніпропетровської області в сім'ї бухгалтерки та батька-актора. Навчалась у Київському університеті імені Карпенка-Карого на курсі Дмитра Богомазова. Дарія відома глядачам за роллю у фільмі "Довбуш", але це далеко не єдина її робота в кіно.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про життя й кар'єру Дарії Плахтій. А також те, чим вона займається зараз.

Дарія Плахтій зіграла у серіалах "Жіночий лікар", "Нюхач", "Сага". Та однією з її перших масштабних робіт була головна роль Каті у фільмі "Стрімголов". Тоді акторка була в декреті й навіть не планувала зніматися. У висновку за зйомки у фільмі Дарія отримала премію "Золота дзиґа" та приз за найкращу жіночу роль на Міжнародному фестивалі акторського кіно в Рабаті.

Ще одна визначна роль в кар'єрі Дарії Плахтій – Марічки у фільмі "Довбуш". Акторка зіграла кохану опришка Олекси Довбуша.

Для мене персонаж Марічки – це про безумовне кохання, про повне прийняття своєї другої половинки. Її кохання настільки сильне, що вона готова прийняти всі його вподобання, виклики, життєвий шлях. Напевне, не кожна жінка могла би так зробити,

– ділилась Дарія Плахтій.

Важливо згадати, що у перші місяці повномасштабної війни Дарія Плахтій з донькою жила в Лондоні. Там вона взяла участь у благодійному поетичному вечорі Poetry for Every Day of the Year разом зі знаменитими британськими акторами, наприклад Томом Гіддлстоном, Ейсою Баттерфілдом.

Де зараз Дарія Плахтій

Акторка продовжує працювати у сфері кіноіндустрії. Серед останніх проєктів Дарії Плахтій – роль другого плану у фільмі "Ти – космос" Павла Острікова, який має вийти в український прокат з 20 листопада.

"Ти – космос": дивіться трейлер онлайн

Також вона була кастинг-директоркою українсько-німецького проєкту "I rarely wake up dreaming" ("Я рідко прокидаюсь мріючи"), а ще знялася у чеському трилері, де зіграла українську детективку.

Дарія Плахтій займається не лише акторством. Також вона бере участь у фотосесіях, а ще фотографує сама, а тому любить експериментувати зі стилем. Ще вона навчає акторської майстерності на курсах.