У світі телесеріалів, детективний жанр завжди привертав до себе увагу справжніх прихильників кіно. Захопливі сюжети, розслідування та несподівані повороти тримають глядача з першої до останньої серії.

Якщо ви прагнете знайти захопливий детективний серіал для вечірнього перегляду, наша підбірка на 24 Каналі зможе вам допомогти. Радимо ознайомитися з 5 цікавими проєктами, від яких ви не зможете відірватися.

Цікаво 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити

5 детективних серіалів, які затягують з першої серії

"Убивства в одній будівлі"

Рік: 2021 – 2023

Кількість сезонів: 3

Одна з найпопулярніших комедій, у якій троє мешканців великого будинку в Нью-Йорку, які обожнюють слухати та обговорювати подкасти про справжні вбивства. Одного дня у їхньому будинку відбувається вбивство, і трійця розпочинає своє дослідження, щоб з'ясувати, хто з мешканців є вбивцею.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"Хороші дівчата"

Роки: 2018 – 2021

Кількість сезонів: 4

Три жінки з передмістя вирішують здійснити пограбування місцевого супермаркету, щоб врятувати себе від фінансового розорення та почати новий самостійний шлях у житті.

"Хороші дівчата": дивіться трейлер

"Хто така Ерін Картер"

Рік: 2023

Кількість сезонів: 1

Спокійна рутинне життя британки, яка живе в Барселоні, раптово руйнується після того, як злочинний напад у супермаркеті відкриває перед не тільки її таємницю, але й жорстоке минуле.

"Хто така Ерін Картер": дивіться трейлер

"Калейдоскоп"

Рік: 2023

Кількість сезонів: 1

Досвідчений грабіжник та його спільники намагаються вчинити докладно спланований злочин на суму 7 мільярдів доларів, але зрада, жадібність та інші небезпеки підірвали їхні наміри.

"Калейдоскоп": дивіться трейлер

"Таємниця бункера"

Рік: 2023

Кількість сезонів: 1

У таємничому майбутньому тисячі людей знаходять прихисток у величезному підземному бункері. Але, коли місцевий шериф порушує основний принцип, а мешканці бункера гинуть в дивних обставинах, інженерка Джулієт вирішує взяти на себе завдання розкрити унікальні таємниці, щоб зрозуміти істинні наміри цього укриття.

"Таємниця бункера": дивіться трейлер