5 детективних серіалів, які затягують з першої серії
У світі телесеріалів, детективний жанр завжди привертав до себе увагу справжніх прихильників кіно. Захопливі сюжети, розслідування та несподівані повороти тримають глядача з першої до останньої серії.
Якщо ви прагнете знайти захопливий детективний серіал для вечірнього перегляду, наша підбірка на 24 Каналі зможе вам допомогти. Радимо ознайомитися з 5 цікавими проєктами, від яких ви не зможете відірватися.
Цікаво 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити
5 детективних серіалів, які затягують з першої серії
"Убивства в одній будівлі"
Рік: 2021 – 2023
Кількість сезонів: 3
Одна з найпопулярніших комедій, у якій троє мешканців великого будинку в Нью-Йорку, які обожнюють слухати та обговорювати подкасти про справжні вбивства. Одного дня у їхньому будинку відбувається вбивство, і трійця розпочинає своє дослідження, щоб з'ясувати, хто з мешканців є вбивцею.
"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер
"Хороші дівчата"
Роки: 2018 – 2021
Кількість сезонів: 4
Три жінки з передмістя вирішують здійснити пограбування місцевого супермаркету, щоб врятувати себе від фінансового розорення та почати новий самостійний шлях у житті.
"Хороші дівчата": дивіться трейлер
"Хто така Ерін Картер"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Спокійна рутинне життя британки, яка живе в Барселоні, раптово руйнується після того, як злочинний напад у супермаркеті відкриває перед не тільки її таємницю, але й жорстоке минуле.
"Хто така Ерін Картер": дивіться трейлер
"Калейдоскоп"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Досвідчений грабіжник та його спільники намагаються вчинити докладно спланований злочин на суму 7 мільярдів доларів, але зрада, жадібність та інші небезпеки підірвали їхні наміри.
"Калейдоскоп": дивіться трейлер
"Таємниця бункера"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
У таємничому майбутньому тисячі людей знаходять прихисток у величезному підземному бункері. Але, коли місцевий шериф порушує основний принцип, а мешканці бункера гинуть в дивних обставинах, інженерка Джулієт вирішує взяти на себе завдання розкрити унікальні таємниці, щоб зрозуміти істинні наміри цього укриття.
"Таємниця бункера": дивіться трейлер