Ді Капріо з Лоуренс в паніці: Netflix показав перший трейлер фільму "Не дивись вгору" – відео

Довгогочікуваний фільм за участю Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс – "Не дивись вгору" (Do not Look Up)– з'явиться на сервісі Netflix вже зовсім скоро – 24 грудня 2021 року. А поки прихильники можуть зосередити свою увагу на першому трейлері, який з'явився в мережі 8 вересня.

Кінокомедія "Не дивися вгору" зуміла зібрати приголомшливий акторський каст. Окрім того, що головні ролі у ньому виконають оскароносні Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, у фільмі можна буде побачити Меріл Стріп, Джонні Хілла, Аріану Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт та багато інших зірок!

До слова Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс змінились до невпізнання для зйомок фільму: перше фото

Згідно із сюжетом фільму, головні актори виконують роль науковців, які намагаються попередити президента США (Меріл Стріп) про наближення смертельної комети до Землі. Поки всі це сприймають за жарт, особливо дратівливий син президента (Джонні Хілл), вчені не можуть знайти собі місця та дуже стресують через наближення трагедії.

"Не дивися вгору" 2021: дивитись трейлер онлайн

Варто додати, що окрім першого трейлера представники Netflix оприлюднили перші кадри зі знімального майданчика.

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