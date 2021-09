Ді Капріо з Лоуренс в паніці: Netflix показав перший трейлер фільму "Не дивись вгору" – відео

15:03

Довгогочікуваний фільм за участю Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс – "Не дивись вгору" (Do not Look Up)– з'явиться на сервісі Netflix вже зовсім скоро – 24 грудня 2021 року. А поки прихильники можуть зосередити свою увагу на першому трейлері, який з'явився в мережі 8 вересня.