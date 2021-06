Про групу The Beatles в листопаді вийде фільм: цікаві деталі сюжету

Найуспішніший гурт на теренах світової музичної індустрії й досі не втрачає свою популярність – ні у світі музики, ні в кінематографії. 6 годин про раніше небачені епідози життя The Beatles, включаючи останній виступ групи, покажуть в новому фільмі, який вийде на Disney+ впродовж трьох днів у листопаді 2021 року – 25, 26 і 27.

Документальний фільм Пітера Джексона про групу The Beatles матиме назву "The Beatles: Повернись" і з'явиться на сервісі Disney+ наприкінці листопада 2021 року. Кожна з трьох частин серіалу триватиме майже 2 години.

Що розповідатиме фільм про The Beatles

За словами режисера, фільм не буде ностальгічним, однак, чесним і людяним. Фільм присвячений запису передостаннього студійного альбому Let It Be та зображатиме останній спільний концерт The Beatles, що відбувся на даху штаб-квартири групи на вулиці Севіл-Роу.

Для створення фільму Пітер Джексон переглянув 55 годин відеозаписів, знятих в 1969 році Майклом Ліндсі-Хоггом, а також прослухав 140 годин аудіо – неопублікованих раніше записів The Beatles.

"The Beatles: Повернись" 2021: дивіться трейлер

Як великий шанувальник The Beatles, я дуже радий, що Disney+ стане домом для цього надзвичайного документального фільму легендарного режисера Пітера Джексона,

– сказав Роберт Айгер, експрезидент та генеральний директор компанії The Walt Disney Company

"Ця феноменальна колекція ніколи раніше небачених кадрів пропонує безпрецедентний погляд на товариськість, геніальне написання пісень та вплив однієї з найбільш знакових та культурно впливових груп усіх часів, і ми не можемо дочекатися, коли вже фільм "The Beatles: Повернись" побачать фанати усього світу", – доповнив Роберт Айгер.

Пітер Джексон прокоментував: "Багато в чому чудові кадри Майкла Ліндсея-Хогга охопили безліч сюжетних ліній. Історія друзів та окремих людей. Це історія людських слабкостей та божественного партнерства. Це детальний звіт про творчий процес із створенням знакових пісень під тиском, встановленому серед соціального клімату початку 1969 року. Але це не ностальгія – це сирість, чесність і людяність. Протягом шести годин ви познайомитесь із The Beatles із такою близькістю, яку ви ніколи уявляли собі".



Скриншот з трейлеру до фільму / Фото The Beatles

Він також доповнив: "Я дуже вдячний усім причетним до фільму за те, що дозволили мені викласти цю історію точно так, як її слід розповідати. Я занурився в цей проєкт на майже три роки, і я дуже радий, що глядачі у всьому світі нарешті зможуть його побачити".

Цікаві факти про групу The Beatles

Свого часу музиканти знімали фільми за мотивами своїх альбомів. Кінодебют гурту the Beatles – "Вечір важкого дня" 1964 року.

У 1969 році менеджмент гурту без відома музикантів продав права на їхні пісні. Упродовж кількох десятиліть їх намагався повернути Пол Маккартні. Але у 1985 році права на більшу частину музики The Beatles перейшли до Майкла Джексона. Він викупив контрольний пакет акцій компанії, що володіла нею. Тож фактично Джексон позбавив одного з "бітлів" права володіти своєю ж музикою. А через те, що Джексон мріяв заробити на записах мільйони, жодна студія не могла їх собі дозволити. Тож режисери часто викручувались та вписували в аудіодоріжку кавери.

