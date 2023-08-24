Прем'єра до Дня Незалежності: 10 причин, чому варто переглянути "Довбуша" в кіно

Героїчна історія опришка Довбуша надихає, а неймовірні бойові сцени та захопливі кадри побуду горян вражають. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся основні факти про стрічку та чому варто переглянути фільм у кіно.

До слова Один із наймасштабніших та найдорожчих українських фільмів: перші відгуки на "Довбуша"

За сюжетом, жорстоке правління шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У своєму прагненні помсти панам за смерть батьків, брати перетворюються на непримиренних ворогів один одного.. Один має апетит до матеріальних благ, а інший – жадає відновлення справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Водночас представники шляхти роблять немалі зусилля, щоб ліквідувати Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

У фільмі зіграли українські, польські та американські актори:

Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

"Довбуш": дивіться трейлер

Цікаві факти про фільм

19 серпня 2018 року розпочалися зйомки фільму. Рівно в цей самий день, через 5 років відбулася премʼєра на ОМКФ в Чернівцях;

Першими фільм побачили бійці 68-ї єгерської бригади, що має звання Олекси Довбуша. Продюсер Максим Асадчий та режисер Олесь Санін за сприяння Генштабу показали кіно в імпровізованому кінозалі неподалік лінії зіткнення;

Зйомки тривали загалом 108 днів (з перервами). У фільмі залучені близько 50 природних та історичних локацій.

У наймасовішій сцені зіграли близько 498 акторів, а разом із командою творців на майданчику перебувало 596 людей. Цікаво, що 196 людей з артдепартаменту будували локації з нуля, які й нині існують, зокрема деревʼяний міст та колиба в горах;

Зйомки фільму проходили на Скелях Довбуша, у Свірзькому замку, в селі Микуличин, Ясіня, Криворівня, в Тернопільській області, в Києві та області, а також на території заповідника Свидовець;

Кадр з фільму "Довбуш" / Pronto Film

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Близько 117 майстрів працювали над виготовленням одягу, на чолі з художницями Марією Керо та Галою Отенко;

Серед зірок, що зіграли епізодичні ролі – футболісти Федецький та Мілевський, Катерина Павленко (Monokate, Go_A), голос співачки Fiїnka звучить у фільмі;

Команда вирушила у масштабний промотур 13-ма містами України, вже відбулися покази в 4-х містах, на День Незалежності, в прем'єрний день, стрічку покажуть у нескореному Харкові;

Основою референтів для створення костюмів панства та селян у фільмі став живопис у соборі Святого Юра. Унікальність іконографічного матеріалу церкви полягає в тому, що його малювали з натури. Саме тому стало можливим відтворити одяг реальних людей того часу;

Карета Яблуновської їхала на рівні 2 тисяч метрів. Для того, аби адаптуватися до атмосферного тиску, коні тиждень жили на тій висоті та звикали до неї.

Кадр з фільму "Довбуш" / Pronto Film