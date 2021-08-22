Це сталося 21 серпня під час церемонії закриття фестивалю. Свою помилку чоловік пояснив "збентеженістю" через атмосферу заходу.

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"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!"

80-річний режисер із Великої Британії Террі Ґілліам на Одеському кінофестивалі отримав "Золотого Дюка" – за внесок у кіномистецтво. У промові після цього чоловік чомусь розчулено почав дякувати Росії.

Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!

– вигукнув він зі сцени.

Після такої сміливої заяви у залі на мить запанувала тиша – вочевидь, люди не могли повірити, що таке почули. А ведуча заходу Яніна Соколова одразу режисера виправила:

"Україна! Ви мали б знати – Росія це не Україна".

Тільки тоді режисер зрозумів, що помилився – і спробував вибачитися:

"Це моя проблема, я трохи збентежений Росією... Я трохи збентежений Україною!"

Після нової обмовки Ґілліама ведуча вже не стала його виправляти.

Вона просто звернулася до залу: "Слава Україні! Слава нації!"

І зал відгукнувся: "Героям слава! Смерть ворогам!"

"Дякую, Україно" таки прозвучало

Наприкінці церемонії партнер фестивалю, який допомагав домовитися з Ґілліамом про приїзд, спробував пояснити помилку режисера.

Мовляв, багато славетних фільмів створили в Одесі за часів СРСР, що могло заплутати гостя.

Згодом на сторінці фестивалю у фейсбуці з'явилося відео зі зверненням Террі Ґілліама, у якому він таки подякував саме Україні.

Довідка: Террі Ґілліам – сценарист, мультиплікатор, комедійний актор (учасник знаменитої британської групи "Монті Пайтон") та режисер.

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