Дякую, Росіє, – британський режисер осоромився на кінофестивалі в Одесі
Джерело:телеграм "7 канал Одесса"
Британський актор та режисер Террі Ґілліам на Одеському кінофестивалі чомусь переплутав Україну з Росією. Довелося вибачатися під вигуки "Слава Україні!"
Це сталося 21 серпня під час церемонії закриття фестивалю. Свою помилку чоловік пояснив "збентеженістю" через атмосферу заходу.
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"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!"
80-річний режисер із Великої Британії Террі Ґілліам на Одеському кінофестивалі отримав "Золотого Дюка" – за внесок у кіномистецтво. У промові після цього чоловік чомусь розчулено почав дякувати Росії.
Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!
– вигукнув він зі сцени.
Після такої сміливої заяви у залі на мить запанувала тиша – вочевидь, люди не могли повірити, що таке почули. А ведуча заходу Яніна Соколова одразу режисера виправила:
- "Україна! Ви мали б знати – Росія це не Україна".
Тільки тоді режисер зрозумів, що помилився – і спробував вибачитися:
- "Це моя проблема, я трохи збентежений Росією... Я трохи збентежений Україною!"
Після нової обмовки Ґілліама ведуча вже не стала його виправляти.
- Вона просто звернулася до залу: "Слава Україні! Слава нації!"
- І зал відгукнувся: "Героям слава! Смерть ворогам!"
"Дякую, Україно" таки прозвучало
Наприкінці церемонії партнер фестивалю, який допомагав домовитися з Ґілліамом про приїзд, спробував пояснити помилку режисера.
- Мовляв, багато славетних фільмів створили в Одесі за часів СРСР, що могло заплутати гостя.
Згодом на сторінці фестивалю у фейсбуці з'явилося відео зі зверненням Террі Ґілліама, у якому він таки подякував саме Україні.Довідка: Террі Ґілліам – сценарист, мультиплікатор, комедійний актор (учасник знаменитої британської групи "Монті Пайтон") та режисер.
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