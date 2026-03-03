Подивіться "F1", якщо обожнюєте адреналін: чому фільм з Бредом Піттом вартий вашої уваги
- Фільм "F1" з Бредом Піттом розповідає про повернення колишнього пілота Формули-1 Сонні Гейза у великий спорт.
- Картина стала найкасовішим фільмом Apple, знята на реальних трасах з використанням IMAX-камер, а музику створив Ганс Ціммер.
У червні відбулася одна з найгучніших кінопрем'єр 2025 року. У світ вийшов американський спортивний драматичний фільм "F1" режисера Джозефа Косінські.
Це історія про чемпіонат з автоперегонів, створена у співпраці з FIA. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей фільм варто побачити кожному.
Чому фільм сподобається прихильникам адреналіну?
Фільм знімали у тісній співпраці з Формулою-1 – на реальних трасах чемпіонату, з використанням справжніх болідів і новітніх IMAX-камер. Для роботи там навіть сформували окрему знімальну команду, що дозволило максимально зануритися в атмосферу перегонів.
У "F1: Фільм" звук і музика – це не просто тло, а повноцінні інструменти драматургії. Режисер та продюсер залучили провідних фахівців індустрії, щоб передати швидкість, напругу й емоцію автоспорту через аудіальне сприйняття.
Саундтрек Ганса Ціммера підсилює кожен поворот сюжету, а звуковий дизайн буквально занурює глядача всередину боліда.
Адже Формулу-1 недостатньо просто бачити – її потрібно чути. Пронизливий рев двигуна на прямій, зміна тональності, коли машина пролітає повз, агресивне гарчання коробки передач під час різкого гальмування перед поворотом – це не просто звук, а фізичне відчуття швидкості. Те саме відчуття, яке зазвичай можна пережити лише наживо на Гран-прі.
Ґрунтовний огляд стрічки "F1" опублікували на ютуб-каналі "КіноПил", де чесно і без цензури говорять про те, які фільми варто дивитися, а на які не варто витрачати час. Критики зазначають: попри окремі кумедні й місцями нелогічні моменти, фільм справляє сильне враження.
Огляд фільму "F1": дивіться відео онлайн
Образ Сонні Гейза дехто вважає нереалістичним, але водночас додають – це саме той герой, яким хотілося б бути кожному. Натомість Джошуа, на думку частини глядачів, інколи надто емоційний, через що окремі сцени здаються затягнутими. Лінію Кейт, як зауважують оглядачі, розкрили недостатньо – вона могла б стати більш самостійною героїнею.
Однак візуальна й музична складові – на високому рівні, тому фільм особливо ефектно виглядає на великому екрані з якісним звуком. "F1" – не просто спортивна драма, а технічний експеримент великого масштабу.
"F1": дивіться онлайн трейлер фільму
Головне, що варто знати про "F1: Фільм"
Головну роль у фільмі виконав Бред Пітт – він втілив образ Сонні Гейза, колишнього пілота Формули-1, який через тридцять років повертається у великий спорт, щоб врятувати команду-аутсайдера й дати їй шанс на друге дихання.
Його напарником стає амбітний новачок Джошуа Пірс, якого зіграв Дамсон Ідріс. Між досвідченим ветераном і молодим талантом виникає напружена, але захоплива динаміка суперництва й наставництва.
До акторського складу також увійшли такі актори:
- Керрі Кондон ("Банші Інішерина),
- Хав'єр Бардем ("Дюна", "Русалонька"),
- Тобайас Мензіс ("Чужоземка", "Корона"),
- Сара Найлс ("Тед Лассо")
- Кім Бодніа ("Міст"). Музику до стрічки створив легендарний композитор Ганс Ціммер.
До речі, стрічка "F1: Фільм" стала найкасовішим фільмом Apple на сьогодні. Про те, яку суму вдалося зібрати, писало видання Variety.