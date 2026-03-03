Подивіться "F1", якщо обожнюєте адреналін: чому фільм з Бредом Піттом вартий вашої уваги

У червні відбулася одна з найгучніших кінопрем'єр 2025 року. У світ вийшов американський спортивний драматичний фільм "F1" режисера Джозефа Косінські.

Це історія про чемпіонат з автоперегонів, створена у співпраці з FIA. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей фільм варто побачити кожному.

Чому фільм сподобається прихильникам адреналіну?

Фільм знімали у тісній співпраці з Формулою-1 – на реальних трасах чемпіонату, з використанням справжніх болідів і новітніх IMAX-камер. Для роботи там навіть сформували окрему знімальну команду, що дозволило максимально зануритися в атмосферу перегонів.

У "F1: Фільм" звук і музика – це не просто тло, а повноцінні інструменти драматургії. Режисер та продюсер залучили провідних фахівців індустрії, щоб передати швидкість, напругу й емоцію автоспорту через аудіальне сприйняття.

Саундтрек Ганса Ціммера підсилює кожен поворот сюжету, а звуковий дизайн буквально занурює глядача всередину боліда.

Адже Формулу-1 недостатньо просто бачити – її потрібно чути. Пронизливий рев двигуна на прямій, зміна тональності, коли машина пролітає повз, агресивне гарчання коробки передач під час різкого гальмування перед поворотом – це не просто звук, а фізичне відчуття швидкості. Те саме відчуття, яке зазвичай можна пережити лише наживо на Гран-прі.

Ґрунтовний огляд стрічки "F1" опублікували на ютуб-каналі "КіноПил", де чесно і без цензури говорять про те, які фільми варто дивитися, а на які не варто витрачати час. Критики зазначають: попри окремі кумедні й місцями нелогічні моменти, фільм справляє сильне враження.

Огляд фільму "F1": дивіться відео онлайн

Образ Сонні Гейза дехто вважає нереалістичним, але водночас додають – це саме той герой, яким хотілося б бути кожному. Натомість Джошуа, на думку частини глядачів, інколи надто емоційний, через що окремі сцени здаються затягнутими. Лінію Кейт, як зауважують оглядачі, розкрили недостатньо – вона могла б стати більш самостійною героїнею.

Однак візуальна й музична складові – на високому рівні, тому фільм особливо ефектно виглядає на великому екрані з якісним звуком. "F1" – не просто спортивна драма, а технічний експеримент великого масштабу.

"F1": дивіться онлайн трейлер фільму

Головне, що варто знати про "F1: Фільм"

Головну роль у фільмі виконав Бред Пітт – він втілив образ Сонні Гейза, колишнього пілота Формули-1, який через тридцять років повертається у великий спорт, щоб врятувати команду-аутсайдера й дати їй шанс на друге дихання.

Його напарником стає амбітний новачок Джошуа Пірс, якого зіграв Дамсон Ідріс. Між досвідченим ветераном і молодим талантом виникає напружена, але захоплива динаміка суперництва й наставництва.

До акторського складу також увійшли такі актори:

Керрі Кондон ("Банші Інішерина),

Хав'єр Бардем ("Дюна", "Русалонька"),

Тобайас Мензіс ("Чужоземка", "Корона"),

Сара Найлс ("Тед Лассо")

Кім Бодніа ("Міст"). Музику до стрічки створив легендарний композитор Ганс Ціммер.

До речі, стрічка "F1: Фільм" стала найкасовішим фільмом Apple на сьогодні. Про те, яку суму вдалося зібрати, писало видання Variety.