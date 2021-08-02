Завершилися зйомки історичного екшену "Довбуш" і презентували офіційний відеобекстейдж

Знімальний процес художнього фільму "Довбуш" закінчився. Прем’єра у всеукраїнському кінотеатральному прокаті відбудеться незабаром – восени 2021 року.

Наприкінці липня завершився останній знімальний блок пригодницько-історичного екшну "Довбуш", що створюється компанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України. Про це повідомляє пресслужба фільму.

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Щоб наголосити на такій знаковій події і підігріти цікавість глядачів до фільму, його творці опублікували офіційний відеобекстейдж, створений на основі матеріалів цьогорічних зйомок.

Офіційний відеобекстейдж історичного фільму "Довбуш": дивіться відео онлайн

Реакція творців фільму на завершення зйомок

Продюсер кінострічки Максим Асадчий поділився емоціями та очікуваннями від стрічки:

"Завершення зйомок "Довбуша" – це взяття нової висоти в історії української кіноіндустрії, втілення амбітної мрії про українське масштабне глядацьке кіно.

Ми працювали з неймовірною командою сильних і талановитих людей. Як і герої нашого фільму, за ці три роки, знімальна група проявила міць характеру, незламність духу і відданість своїй справі. Ви взяли на себе масштабні задачі і довели, що українське кіно готове до такого рівня викликів.

Окрема подяка Держкіно України і всім нашим партнерам, завдяки яким цей проєкт вистояв навіть у часи, коли здавалося рушиться весь світ навколо. Ми сподіваємося вся та несамовита енергія, вкладена у цей фільм, зарядить українців на нові подвиги вже цієї осені та надихатиме ще багато-багато років".

Історичний фільм "Довбуш": дивіться відео онлайн

Режисер, співпродюсер та співсценарист фільму Олесь Санін щиро подякував усім причетним до проєкту:

"Дорогі мої друзі і колеги, моя командо вітрильника з назвою "Довбуш". Ми нарешті закінчили зйомки фільму. За весь тривалий період ми пройшли десятки штормів, але побачили неймовірні місця. Ми не спали десятки ночей, але дивувались неймовірним світанкам. Працювали з Акторами, яких Господь наділив талантом проживати видумані нами життя. І щоразу дивувались їх перевтіленню у героїв, яких самі придумали, намалювали, одягнули, озброїли і поставили у кадр.

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Ми пережили ковідний штиль, але достойно знову зібрались і показали кожен для себе новий щабель нашої майстерності в професії.

Маємо надії на те, що всі наші зусилля не марні, надії, що наш фільм сподобається глядачеві, надії на те, що наші думки, наша творчість, воля і віра хоч на мить зроблять людей кращими".

Історичний фільм "Довбуш": фото / Pronto film

Локації кінозйомок “Довбуша”

Місця зйомок, як і минулого року, були доволі різноманітними. Фільмування відбувалось на природних локаціях (ліси, річка, полонина), у відчинених зараз замках і фортецях, у відновлених будівлях та на побудованих з нуля декораціях.

павільйони київської кіностудії імені О. Довженка;

історико-архітектурна пам'ятка “Київська Фортеця”;

національний музей народної архітектури та побуту України в с. Пирогово (Київ);

с. Дерев’яне під Обуховим (Київська область);

околиці села Микуличин на Івано-Франківщині;

місто Збараж на Тернопільщині;

останній знімальний день проходив на натурному майданчику кіностудії FILM.UA.

120 людей були задіяні в знімальному процесі останнього блоку. А в масових сценах – понад 1500. Серед них були музиканти, селяни, міщани, купці, польські гусари, гренадери, смоляки, гвардійці, жовняри, артилеристи, монахи, лікарі, в’язні, ремісники, шляхта тощо.