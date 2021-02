Ексклюзивні кадри з життя Біллі Айліш показали у новому трейлері документального фільму

Вже менше ніж через місяць вийде документальний фільм "Біллі Айліш: Злегка розмитий світ" (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry). Відтак, у мережі з'явився новий трейлер.

У новому документальному фільмі про Білі Айліш розповідатиметься про подорож співачки до світової слави. Режисером стрічки є Р. Дж. Катлер.

Перший трейлер Як живе Біллі Айліш: у трейлері показали ексклюзивні кадри з артисткою

У другому трейлері показано, як Біллі разом з братом Фіннеасом О'Коннеллом створювали свій перший хітовий альбом в домашній студії звукозапису. Мова йде про альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", який вийшов у 2019 році та зробив з дівчини зірку світового масштабу.

Після цих кадрів вони вже позують перед камерами зі статуетками "Ґреммі". Співачка розповідає про те, як її надихає молода аудиторія. Частина з них теж намагаються подолати різні проблеми, зокрема й депресію. Натомість Біллі запевняє – "все можливо". Але слова зайві, коли бачиш, як зірка підтримує своїх фанатів обіймами.

Загалом у фільмі покажуть багато інтимних моментів з життя дівчини вдома, в дорозі та на сцені.

Дата виходу фільму "Біллі Айліш: Злегка розмитий світ" запланована на 26 лютого. Документалка з'явиться на стрімінговій платформі Apple TV+.

Цікаві факти про створення стрічки

Його почали знімати ще у 2018 році, а закінчили роботу над проєктом у 2020.

За інформацією ЗМІ, бюджет фільму становить від 1 до 2 мільйонів доларів.

Фільм "Біллі Айліш: Злегка розмитий світ": дивіться трейлер