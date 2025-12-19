Що подивитися ввечері: 10 нових фільмів на Netflix, які обирають українці

Netflix постійно тішить підписників новинками, тож обрати фільм на вечір – не проблема. Серед тих стрічок, які зараз найактивніше дивляться в Україні є й фільм Антона Птушкіна "Антарктида".

Який фільм найпопулярніший і повний рейтинг – розповідаємо далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Теж цікаво 10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні: який дивляться найчастіше

Які фільми зараз популярні в Україні?

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику"

Лідером у рейтингу є нова кримінальна драма з Данієлем Крейґом, який повертається до ролі Бенуа Бланка. Тепер найвидатнішому у світі детективу доводиться розплутувати диявольську загадку, а серед підозрюваних – повна церква.

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику": дивіться онлайн трейлер фільму

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року.

"Антарктида"

Документальний фільм Антона Птушкіна, який вже підкорив не лише український, а й світовий прокат, тепер доступний до перегляду на Netflix. Документаліст і блогера попрямував на материк на українському криголамі "Ноосфера" до дослідницької станції "Академік Вернадський". У цьому фільмі Птушкін показав побут і роботу наших дослідників в Антарктиді.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій таємний Санта"

Цей фільм ідеально підійде для тих, хто у пошуках новорічного настрою. За сюжетом цієї романтичної комедії, самотній матері потрібна робота, а гірськолижному курорту – Санта. Чи розтопить одягнена в костюм Тейлор серце чарівного директора готелю?

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці зараз дивляться:

"Джей Келлі";

"Троль 2";

"Святкове пограбування";

"Потяг у 31 грудня" (український фільм);

"Труднощі із шампанським";

"Лоракс";

"Сімейка Крудсів: Нова ера".

На Netflix вийшов новий український фільм

Тепер на стримінговій платформі можна подивитися комедію "Батьківські збори", прем'єра якої в кінотеатрах відбулася восени цього року. Головні ролі в цій стрічці зіграли улюблені українські актори – Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Андрій Ісаєнко та багато інших, зокрема зірка фільму "Ти – космос" Володимир Кравчук. Усі ці зірки в одному фільми показали, як батьки готові боротися за перемогу своєї дитини на шкільних виборах. Ця історія точно відгукнеться кожному.