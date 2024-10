Документальний фільм про сексуальні злочини росіян здобув перемогу на Празькому кінофестивалі

"Він повернувся" – документальна українська кінострічка, яка розповідає про злочини російських окупантів, вчинені на початку 2022 року. В основу роботи закладені історії двох жінок, які відверто поділились тими жахіттями, які їм довелось пережити.

На фестивалі Press Play було представлено понад 20 фільмів, а документальні роботи у повнометражному і короткометражному форматах продемонстрували у двох конкурсних категоріях, передає Kyiv Independent.

Сюжет фільму

У розслідуванні дві жінки погодились поділитись власними історіями, які засвідчують вчинення сексуальних злочинів росіянами під час окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року.

Авторка фільму – журналістка Олеся Біда. Відповідно до розповідей жертв, медійникам вдалось реконструювати події злочину та ідентифікувати особи двох солдатів, які вчинили зґвалтування, і їхніх командирів.

Журналісти зазначають, що від початку повномасштабної війни українські правоохоронні органи зафіксували 292 випадки сексуального насильства, однак ця цифра, скоріш за все, не є остаточною.

Фільм доступний для перегляду на платформі ютуб.

Tracking down perpetrators of sexual violence in Russia's war: дивіться відео онлайн

Відповідно до отриманих результатів, "Він повернувся" (He Came Back) здобув нагороду за найкращий фільм. Олеся Біда вже відреагувала на цю новину, заявивши, що наш голос має лунати ще голосніше.

Важко радіти – бо тема і час – геть не відповідні. Та це щось, що нарешті змусило усміхнутися в ці темні дні,

– написала журналістка.

Зазначимо, що Press Play Prague – це європейський кінофестиваль, який робить акцент на журналістиці та має на меті висвітлити її через кіно. Цьогоріч конкурс проходив із 8 по 12 жовтня.