10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які дивляться в Україні

На Netflix вийшло чимало нових фільмів, які вже полонили серця українців. Серед найпопулярніших зараз новий кримінальний трилер з Беном Аффлеком "Зрив".

Повний рейтинг фільмів, які зараз найчастіше дивляться в Україні, вже опублікувала стримінгова платформа Netflix.

Які фільми найчастіше дивляться в Україні?

"Зрив"

Другий тиждень поспіль рейтинг очолює кримінальний трилер, заснований на реальних подіях. Невідомі у масках жорстоко вбивають очільницю загону Управління боротьби з наркотиками в Маямі, а ФБР розслідує цей злочин. Підрозділ після трагедії очолює лейтенант Дейн Думарс, який отримує анонімну вказівку з адресою сховку готівки наркокартелю. З цього моменту напруга між поліцейськими зростає, а довіра – зникає.

"Підробник"

Це один сюжет, заснований на реальній історії. Італійська кримінальна драма, події якої розгортаються в Римі 1970-х років. Талановитий художник-початківець починає малювати підробки для кримінальних угрупувань у підпіллі міста.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Романтична комедія, знята за однойменним романом Емілі Генрі. Головні герої – друзі Поппі й Алекс, які є зовсім різними, але щороку влітку разом проводять відпустку. І вже роками обережно уникають непереборного взаємного тяжіння під час цих літніх мандрівок.

"Викрадення: Елізабет Смарт"

Документальний фільм, від якого холоне кров у жилах. У стрічці дізнаєтеся про жахливе викрадення 14-річної Елізабет Смарт із її дому в Юті. Вона сама розповість про це, а також покаже раніше неопубліковані матеріали.

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику"

Третя частина серії фільмів про детектива Бенуа Бланка від режисера Раяна Джонсона. Головну роль зіграв Денієл Крейґ і цього разу йому дістається найзагадковіша справа усієї кар'єри".

Також українці дивляться:

"Потяг до Різдва";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Гарольд і магічний олівець";

"Вартові Різдва";

"Батьківські збори".

Які серед цих фільмів українські?

Хоча новорічно-різдвяні свята вже позаду, але в час виключень світла і тепла хочеться чогось затишного, тож українці продовжують передивлятися фільми "Потяг до Різдва" та "Вартові Різдва".

Також уже шостий тиждень поспіль серед найпопулярніших є комедія "Батьківські збори". За сюжетом, учень, який погано навчається та пропускає уроки, стає президентом школи, що викликає обурення серед батьків інших кандидатів. Вони влаштовують збори, які переростають у комічні суперечки та викриття сімейних таємниць.