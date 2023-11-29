Forbes оголосив 30 до 30: 9 акторів, які потрапили до рейтингу

Журнал Forbes оприлюднив перелік акторів, які забезпечили кіностудіям найвищий дохід. Серед них – дев'ять видатних особистостей Голлівуду.

Редактори журналу, проаналізувавши успіхи молодих акторів, включили їх до цього списку. Серед знаменитостей: Дженна Ортеґа, Моллі Ґордон, Кейлі Спені та інші.

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Молоде покоління талантів: актори, які потрапили до списку Forbes

Дженна Ортеґа

Акторка почала свою кар'єру ще у дитинстві, виконуючи роль молодої Джейн у телешоу "Джейн – дівчина з телебачення". Вона зазначала, що початок її шляху до успіху не був легким. Ортеґа – представниця пуерто-риканського та мексиканського походження. Вона згадувала про те, що їй доводилось йти на різні жертви, зокрема у зовнішності, щоб здобути більше ролей. Та Дженна досягла великих успіхів, зігравши у недавньому фільмі "Крик" та у стрічці "Венздей" на Netflix, яка стала найпопулярнішим серіалом англійською мовою.

Моллі Ґордон

Моллі Ґордон з'являлася в культових фільмах, таких як "Освіта" і "Крихітка Шива", а також у другому сезоні популярного телесеріалу "Ведмідь". Цього року вона з'явилася у фільмі "Театральний табір", комедії, в якій вона дебютувала як режисер разом із Ніком Ліберманом.

Кейлі Спені

Цього року Кейлі Спені закріпила свою позицію одного з найбільш перспективних молодих талантів Голлівуду. Вона виграла приз за кращу актрису на Міжнародному кінофестивалі у Венеції за головну роль у фільмі Софії Копполи "Прісцилла".

Далі вона зіграє роль дружини Елвіса Преслі, а потім з'явиться поруч з Кірстен Данст у фільмі "Громадянська війна" від A24.

Ноа Шнапп

Хоча Ноа Шнапп відомий передусім своєю роллю Вілла Байерса в серіалі від Netflix "Дивні дива", утім актор має ще багато інших досягнень у своєму арсеналі. Переможець премії "Вибір глядачів" також займається кількома бізнес-проєктами, включаючи засновану ним марку TBH. Окрім того, Шнапп навчався у школі бізнесу університету Пенсильванії.

Рейчел Сеннотт

Акторка знімалась у стрічці "Крихітка Шива", за що отримала чималу критику. Утім вона продовжила свою кар'єру, з'явившись у серіалі "Ідол" і слешері від A24 "Тіла, тіла, тіла".

У цьому літі вона повернулася до співпраці з Селігманом, щоб взяти лідерську роль у комедії про підлітковий лесбійський секс "Bottoms", де вона також виступила як співпродюсер і співавтор сценарію. Попри те, що вона відкрито говорила про свої амбіції режисера, наступним етапом в її кар'єрі буде роль поруч з Ніколь Кідман у фільмі "Голландія, Мічиган".

Ендрю Фельдман

Нещодавно Ендрю Барт Фельдман зіграв у романтичній комедії "Без образи" поруч із Дженніфер Лоуренс. Після того, як він виграв Національну премію музичного театру середніх шкіл у 2018 році, виступив на Бродвеї у головній ролі в "Дорогий Еван Генсон". Крім того, Ендрю є музикантом і керує театральною компанією Zneefrock Productions.

Джасмін Савой Браун

Джасмін Савой Браун відома своїми ролями у визначених шоу "Відпад" та "Жовті жакети". Крім того, вона виконала роль Майнді Мікс-Мартін у фільмах "Крик" і "Крик VI", ставши першою відкрито гомосексуальною постаттю у цій франшизі жахів. Браун активно займається розповідями про ЛГБТQ+: на платформі Netflix Most вона створила та веде подкаст "Гомо-графік". Крім того, працює над створенням документального серіалу про геїв.

Гейлі Лу Річардсон

Вона описує сама себе як "комічна акторка", яка виросла серед танців. Гейлі Лу Річардсон отримала свою першу роль у 2013 році. Вона зіграла у стрічках "Непередбачений", "Після Янга". А потім отримала неймовірний успіх завдяки проривній ролі у другому сезоні "Білого лотосу". Попри успіх і меми про гардероб її персонажа, Річардсон зазначає, що найбільше любить в акторстві те, що вона може "відчувати, виражати та використовувати емпатію, як свою роботу".

Майтреї Рамакрішнан

У 2019 році Майтрей Рамакрішнан була однією з 15 000 кандидатів на відкритий кастинг для нового шоу Мінді Кейлінг "Ніколи ще не мала я". Попри те, що вона ніколи не грала професійно, Рамакрішнан отримала роль – і з того часу завоювала серця мільйонів у ролі Деві Вішвакумар – головної героїні серіалу. Шоу завершилося цього літа, і зараз Рамакрішнан береться за свою наступну велику роль: студентки коледжу.