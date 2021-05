"Французький вісник" – новий шедевр Веса Андерсона: дата прем'єри та цікаві факти

Фільм Веса Андерсона "Французький вісник" отримав новий постер та дату виходу в кінотеатрах. Прем'єра фільму в світовому прокаті відбудеться восени 2021 року. Схоже, що режисер знову зібрав тільки найкращих акторів та акторок у себе на знімальному майданчику – детальніше читайте на Кіно 24.

""Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"" (The French Dispatch) американський художній фільм дебютує в Каннах вже влітку 2021 року. Кінотеатральна прем'єра довгоочікуваного десятого повнометражного фільму сценариста і режисера Веса Андерсона відбудеться 22 жовтня 2021 року.

Фільм вже навіть отримав постер в характерному стилі робіт режисера.

Цікаві факти про новий фільм Веса Андерсона

1. Унікальний сюжет "Французького вісника"

Основою для сценарію стала розповідь, над якою колективно працювали Джейсон Шварцман, Хьюго Гіннес, Роман Коппола та Вес Андерсен. Сюжет розгортається в XX столітті у вигаданому французькому містечку і зосереджує увагу глядачі на історію, що пов'язана із локальним відділенням американської газети. На нас чекають три ключових сюжетних лінії – подані у форматі дивакуватих заміток зі сторінок преси.

2. "Французький вісник" – претендент на Оскар 2022

Остання подібна картина Андерсона «Готель Гранд Будапешт» (2014 року) отримала цілих дев'ять номінацій на «Оскар» і чотири реальні статуетки (за музичний супровід, сценографію, костюми, а також грим і зачіски). Тож не дивно, що «Французький вісник» вже оголосили одним з головних претендентів на звання «Кращий фільм» 2022.

Чому варто переглянути фільми Веса Андерсена? Химерні діалоги, інстаграмні інтер'єри, найвідоміші зірки Голлівуду з густою концентрацією на одному знімальному майданчику і все це "подано" в цукерково-пастельних тонах – фільми Веса Андересена це якісні оксамитові візитівки режисера, якому абсолютно точно немає рівних. Фільми "Академія Рашмор" (1998), "Сімейка Тененбаум" (2001), "Потяг на Дарджилінг" (2007) і "Королівство повного місяця" (2012) – картини, які ви ні з чим іншим не спереплутаєте.

3. У новому фільмі Вес Андерсен знову зібрав своїх зірок

Яскраві зірки, які візьмуть участь у фільмі:

Бенісіо дель Торо,

Едріен Броуді,

Тільда ​​Суїнтон,

Леа Сейду,

Френсіс Макдорманд,

Тімоті Шаламе,

Білл Мюррей,

Оуен Вілсон,

Елізабет Мосс,

Едвард Нортон,

Віллем Дефо,

Сірша Ронан.



Кадр з фільму "Французький вісник" / Скриншот з трейлера

4. Сюжет фільму – триб'ют журналу The New Yorker

В 2020-му в журналі The New Yorker вийшов матеріал, де йшлося про те, що прототипом персонажа Білла Мюррея у "Французькому віснику" – Артура Говітцера-молодшого – "став співзасновник і перший головний редактор The New Yorker Гарольд Росс". В картині багато героїв навіяні реальними людьми. Едріен Броуді грає арт-дилера Джуліана Кадаціо, прообразом якого є Джозеф Дювін. Робак Райт (роль виконав Джеффрі Райт) – в ньому зійшлися романіст Джеймс Болдуін і журналіст А. Дж. Ліблінг. А епізод з Френсіс Макдорманд заснований на статті Мейвіс Галлант The Events in May: A Paris Notebook – про студентські протести 1968, які тоді потрясли країну.

5. Божественна симетрія в трейлері

Ідеальна симетрія, приємні краєвиди, сцени ніби з казки, декорації в лимонно-рожевих кольорах та жвавий саундтрек композитора Александра Деспла – мрія всіх шанувальників Андерсона.

"Французький вісник" 2021: дивіться трейлер онлайн