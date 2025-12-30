Де зараз зірка серіалу "Леся + Рома" – Ірма Вітовська

Сьогодні, 30 грудня, день народження відзначає українська акторка Ірма Вітовська. Зірці виповнився 51 рік.

Останнім часом про зірку новин було не так багато, однак 24 Канал у день народження Ірми вирішив пригадати, де акторка зараз.

Де зараз Ірма Вітовська?

2025 рік виявився не надто плідним на новинки про акторку, однак деякі згадки таки є.

До прикладу, у соціальних мережах, без різних на те причин, опублікували новину, що "Ірма Вітовська померла". Звісно, що це фейк. Та й сама акторка різко відреагувала на новину.

От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі. Якби хтось з них отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга, скоти,

– розгнівалась Ірма Вітовська у соцмережах.

Новина-фейк про смерть Ірми Вітовської / Скриншот із соцмереж

У жовтні артистка розповіла, що минулого року вона вчасно звернулась до лікарів на початковій стадії. Тепер щороку дбає про контроль здоров'я, щоб не пропустити якоїсь проблеми. Від так зірка проходила обстеження під наркозом.

Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити й контролювати. Головне – не ховайтесь від проблем. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку,

– зазначила акторка.

Ірма Вітовська пройшла обстеження / Скриншот з фейсбуку акторки

Сьогодні акторка живе та працює в Україні, а також гастролює за кордоном. До прикладу, Ірма виступала з моновиставою "Київська перепічка".

З 15 січня у кінотеатрах виходить романтична комедія "Випробовувальний термін". Одну із ролей отримала Ірма Вітовська.

