Драматичні події, пристрасне кохання і місцевий колорит, – так можна було б описати іспанський кінематограф. Стрічки, створені в Іспанії, завжди цікаві та захопливі. Вони порушують різні теми: стосунки між чоловіком і жінкою, внутрішні конфлікти, життєві виклики тощо.

Кіно 24 розповість про іспанські фільми, які варто подивитися. Це не лише нашуміла драма "Моя вина", адже іспанське кіно може запропонувати багато інших різножанрових картин.

"Невидимий гість" (2016)

Детективний трилер розповідає про успішного бізнесмена Адріана Доріа, якого звинувачують у вбивстві коханки та відомої художниці. Адріана знайшли на місці злочину, але він не пам'ятає про те, що сталося. Чоловік вирішує, що став жертвою змови, тому наймає найкращого адвоката. Та все ж виявляється, що йому є що приховувати від слідства.

"Репортаж" (2007)

У центрі горору – телерепортерка Анджела Відаль, яка разом з пожежниками прибуває на виклик, де виявили жінку у крові. Вона кинулась на поліціянта і вкусила його в шию. Постраждалий починає атакувати інших. Стає зрозуміло, що всі укушені стають носіями вірусу. Виходи з будинку блокують: тепер всі мусять залишатися всередині.

"Моя вина" (2023)

Відома романтична драма розповідає про заборонене кохання між 17-річною Ноа та її багатим зведеним братом Ніком. Кожен з них має свої цілі: Ноа вступає до коледжу, а Нік влаштовується на роботу в юридичну компанію батька. Вони все більше занурюються у свої справи та віддаляються, а стосунки між ними стають щораз складнішими.

"Море всередині" (2004)

Це захоплива історія бортового механіка Рамона Сампедро з Хав'єром Бардемом у головній ролі. Чоловік у 20 років невдало стрибнув у море та зламав шию, що призвело до паралічу. Він 30 років був прикутим до ліжка та намагався вибороти право на евтаназію.

"Біль та слава" (2019)

У центрі сюжету фільму – історія життя режисера Сальвадора Малло, який завершує свою кар'єру й переживає емоційну кризу. Коли чоловіка запрошують на спеціальний показ його фільму в Мадриді, він зустрічається з важливими для нього людьми та занурюється у спогади про своє минуле.

