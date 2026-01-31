Що відомо про Кетрін О'Гару – зірку культового фільму "Сам удома"

30 січня стало відомо про смерть канадської та американської акторки Кетрін О'Гари, яка зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома". Видання TMZ повідомило, що вона померла у власному будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Перегляд фільму "Сам удома" – багаторічна традиція багатьох людей під час різдвяних і новорічних свят, тож смерть легендарної акторки стала шоком. Що відомо про життя та кар'єру Кетрін О'Гари, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Кетрін О'Гару?

Кетрін О'Гара народилася 4 березня 1954 року у канадському місті Торонто у багатодітній ірландській католицькій родині. Її батько працював на канадській тихоокеанській залізниці, а матір була агенткою з нерухомості.

Першою акторською роботою Кетрін стала роль Діви Марії у різдвяній виставі. Закінчивши навчання у середній школі, вона пішла працювати офіціанткою у Другий міський театр у Торонто. Дівчині вдалося побачити легендарних акторів, серед яких Ден Ейкройд, Джо Флаерті й Гільда ​​Раднер, розповідала вона журналу People у 2024 році.

Кетрін приєдналася до творчого колективу театру у 1974 році. Одним із її колег по сцені був канадський актор і режисер Юджин Леві, який згодом став близьким другом знаменитості.

У 1976 році театр запустив власне телешоу – Second City Television (SCTV). О'Гара брала участь у програмі скетчів, яка транслювалася на телеканалі NBC у 80-х роках. Її персонажі стали улюбленцями глядачів.

Кетрін О'Гара / Фото Getty Images

Робота на SCTV приносила акторці задоволення, але вона не отримувала стабільної заробітної плати. У 1981 Кетрін запросили у шоу Saturday Night Live, і вона погодилась. Проте згодом жінка повернулась на попередню роботу. Як частина команди сценаристів SCTV, О'Гара отримала 5 номінацій на премію "Еммі", в одній з яких перемогла.

Телеканал SCTV припинив своє існування у 1984 році. Акторка дебютувала у кіно у 1980 році у фільмі "Подвійний негатив". Пізніше вона знялась у чорній комедії "Після роботи" і у мелодрамі "Ревнощі". У 1988 році Кетрін зіграла роль Делії Дітц у культовій стрічці "Бітлджюс" режисера Тіма Бертона. О'Гара також з'явилась у продовженні фільму "Бітлджюс Бітлджюс", прем'єра якого відбулась у 2024 році.

Кетрін О'Гара у фільмі "Бітлджюс Бітлджюс" / Кадр із фільму

У 1990 році на екрани вийшов легендарний фільм "Сам удома", де Кетрін О'Гара виконала роль мами Кевіна – Кейт Маккаллістер. Її сина у стрічці зіграв Маколей Калкін, а чоловіка – Джон Герд, який помер у 2017 році. У 1992 році відбулась прем'єра 2 частини, яка отримала назву "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Серед інших відомих фільмів на участі акторки:

"Жах перед Різдвом" (1993)

"В очікуванні Гаффмана" (1996)

Best in Show (2000)

"Могутній вітер" (2003)

For Your Consideration (2006)

Кетрін О'Гара і Маколей Калкін у фільмі "Сам удома" / Кадр із фільму

У 2020 році О'Гара отримала премію "Еммі" за роль у комедійному серіалі "Шиттс-Крік". Ситком також приніс їй премію "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів.

Щодо особистого життя акторки. У 1992 році вона вийшла заміж за американського художника-постановника Бо Велча, який працював над фільмом "Бітлджюс" (тоді вони й познайомились). У подружжя народилося двоє синів: Метью та Люк.