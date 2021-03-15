Результати церемонії Kids' Choice Awards 2021: чому Роберта Дауні-молодшого облили слизом

Джерело:Kids' Choice Awards
У Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія нагородження Kids' Choice Awards від телеканалу Nickelodeon. Це не Оскар і не Золотий глобус. Особливість цієї премії в тому, що американські підлітки самі визначають найкращих акторів і улюблені проєкти за минулий рік.
Підлітки та діти обирають переможців серцем та емоціями, тож їхній вибір далекий від вибору професійних жюрі на "дорослих" кінопреміях. Хоч найкращим мультфільмом також стала стрічка "Душа", яка вже перемогла на Золотому глобусі-2021 та декількох інших кінопреміях.
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На Kids' Choice Awards 2021 безліч номінацій – від "Улюбленого фільму" до "Улюбленого спортсмена". Тож ми назвемо лише ті, які стосуються кіно та телебачення.
У музичних нагородах перемогли Аріана Ґранде, Джастін Бібер та гурт BTS.
На Kids 'Choice Awards є незвична традиція – деяких переможців, які виступають з промовою, поливають зеленим слизом. Актор Роберт Дауні-молодший став одним з них.
Перед включенням розбризкувачів Роберт Дауні-молодший встиг подякувати друзям з Giorgio Armani за костюм, а також пообіцяв здати його в хімчистку та на переробку.