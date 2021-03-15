Результати церемонії Kids' Choice Awards 2021: чому Роберта Дауні-молодшого облили слизом

У Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія нагородження Kids' Choice Awards від телеканалу Nickelodeon. Це не Оскар і не Золотий глобус. Особливість цієї премії в тому, що американські підлітки самі визначають найкращих акторів і улюблені проєкти за минулий рік.

Підлітки та діти обирають переможців серцем та емоціями, тож їхній вибір далекий від вибору професійних жюрі на "дорослих" кінопреміях. Хоч найкращим мультфільмом також стала стрічка "Душа", яка вже перемогла на Золотому глобусі-2021 та декількох інших кінопреміях.

До теми Rotten Tomatoes назвали найкращий фільм 2020 року

На Kids' Choice Awards 2021 безліч номінацій – від "Улюбленого фільму" до "Улюбленого спортсмена". Тож ми назвемо лише ті, які стосуються кіно та телебачення.

Підсумки Kids' Choice Awards 2021

Улюблений фільм – "Диво-жінка 1984" (Wonder Woman 1984);

Улюблена акторка – Міллі Боббі Браун, "Енола Голмс" (Enola Holmes);

Улюблений актор – Роберт Дауні-молодший "Дулітл" (Dolittle);

Улюблений анімаційний фільм – "Душа" (Soul);

Улюблене дитяче телешоу – "Алекса і Кеті" (Alexa & Katie);

Улюблене сімейне телешоу – "Дивні дива" (Stranger Things);

Улюблена телезірка – Міллі Боббі Браун, "Дивні дива" (Stranger Things);

Улюблена телезірка чоловічої статі – Джейс Норман, "Небезпечний Генрі" (Henry Danger);

Улюблене реаліті-шоу – "Америка має талант" (America's Got Talent);

Улюблений мультсеріал – "Губка Боб та квадратні штани" (SpongeBob SquarePants);

Улюблений голос з анімаційного фільму – Анна Кендрік, "Тролі 2: Світове турне" (Trolls World Tour).

У музичних нагородах перемогли Аріана Ґранде, Джастін Бібер та гурт BTS.

Чому Роберта Дауні-молодшого облили слизом

На Kids 'Choice Awards є незвична традиція – деяких переможців, які виступають з промовою, поливають зеленим слизом. Актор Роберт Дауні-молодший став одним з них.

Перед включенням розбризкувачів Роберт Дауні-молодший встиг подякувати друзям з Giorgio Armani за костюм, а також пообіцяв здати його в хімчистку та на переробку.