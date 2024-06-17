Історія забороненого кохання: в кіно вийде мальований фільм "Кріпачка", який здивує українців

"Кріпачка" – це мальований фільм, що ілюструє устрій європейського села на межі 19-20 сторіч та розповідає історію забороненого кохання та його наслідки. Стрічка вдало відтворює традиції, обряди та вірування тогочасного суспільства.

В українському прокаті – з 11 липня – персонажі стрічки заговорять голосами відомих українських акторок театру та кіно. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь подробиці про фільм.

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В українському прокаті вийде мальований фільм "Кріпачка": подробиці

"Кріпачка" виконана в незвичному для глядача форматі мальованої анімації, картина поєднує у собі одразу два мистецьких напрямки – кіно та образотворче мистецтво.

У новому напів кіно, напів анімації йдеться про вічне – що важливіше: кохання чи земля, обов'язок чи маєтності? Це незвичайне художнє зображення, де ніби грають актори, а ніби й мальований фільм, і саме це й приваблює. Більше відсторонено сприймаєш кінотвір, асоціюєш з іншими життєвими прикладами,

– розповіла Наталя Сумська.

Події стрічки відбуваються в селі Липці, польському селі на межі 19-20 сторіч. За сюжетом, красуня Ягна виходить заміж за багатого вдівця Борину. Проте, юність та невимовна жага до справжніх почуттів перемагає і дівчина знаходить втіху в синові чоловіка – Антеку.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

Викриття забороненого кохання розпалює справжню ворожнечу та зневагу до юначки. Чи вдасться жінці, поневоленій осередком патріархату, дати гідну відсіч кривдникам та вибороти власний шлях до щастя?

Які відомі актори стали офіційними українськими голосами персонажів стрічки

Головні герої фільму заговорили українською завдяки голосам зіркових акторів: Наталки Денисенко (Ягна), Наталі Сумської (матір Ягни) та Віталія Гордієнка (Матеуш). Режисеркою дубляжу виступила Людмила Петриченко. Глядачі також почують голоси Олександра Ігнатуші, Юлії Перинчук, В'ячеслава Хостікоєва, Олени Узлюк та багатьох інших, загалом – долучилося близько 30 акторів дубляжу.

Ти сприймаєш це не просто як фільм, а дійсно як картину, як мистецтво. Це дуже незвичний ефект, навіть заради цієї картинки я раджу всім сходити й подивитися це кіно,

– каже українська акторка Наталка Денисенко.



Фільм "Кріпачка" / Фото пресслужби стрічки

Особливість стрічки полягає в тому, що попри формат анімації, усіх персонажів у "Кріпачці" грають актори. Кадри зі знімання ставали матеріалом для художників-аніматорів.

До роботи над стрічкою долучилося близько 100 митців з 4 країн, що виступили в ролі копродюсерів фільму: компаній BreakThru Films у Польщі, Art Shot у Литві, Digital Kraft у Сербії та MOREFILM в Україні. З українського боку за процес пошуку художників та їх навчання відповідали продюсерки Ольга Журженко та Десняна Рожкова.

Дивіться "Кріпачку" у кіно з 11 липня й споглядайте колорит європейського села кінця 19 – початку 20 століття.