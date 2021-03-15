У новому трейлері до фільму "Круелла" показали більше подробиць

Джерело:Walt Disney Studios
В рамках премії "Греммі" Disney оприлюднила новий трейлер до фільму "Круелла". Здається, там ще більше безумності, драйву та сюжету, ніж у попередньому ролику.
У цьому ролику більше розповідають про сходження лиходійки, яка у фільмі "101 далматинець" мріяла зробити собі шубу з собачих шкурок.
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Дія фільму розгортається в Лондоні 1970 років під час розквіту панк-року. У трейлері ми можемо почути кавер на пісню Ненсі Сінатри "These Boots Are Made for Walkin'".
Це світ можливостей, і я була народжена для чогось більшого в цьому житті,
– вважає Круелла.
Також вона заявила, що хоче займатися мистецтвом та створювати проблеми.
Це приквел до фільму "101 далматинець". Нам пояснять, чому та яким чином Круелла стала безсердечною лиходійкою.
Дівчина Естелла де Віль працює прибиральницею, але мріє займатися провокаційним мистецтвом і дизайном. Але у її житті з'являється баронеса фон Хельман, яка переконує Естеллу віддатися темній стороні своєї особистості.
Світова прем'єра фільму запланована на 28 травня 2021 року.