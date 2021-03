У новому трейлері до фільму "Круелла" показали більше подробиць

В рамках премії "Греммі" Disney оприлюднила новий трейлер до фільму "Круелла". Здається, там ще більше безумності, драйву та сюжету, ніж у попередньому ролику.

У цьому ролику більше розповідають про сходження лиходійки, яка у фільмі "101 далматинець" мріяла зробити собі шубу з собачих шкурок.

Дія фільму розгортається в Лондоні 1970 років під час розквіту панк-року. У трейлері ми можемо почути кавер на пісню Ненсі Сінатри "These Boots Are Made for Walkin'".

Це світ можливостей, і я була народжена для чогось більшого в цьому житті,

– вважає Круелла.

Також вона заявила, що хоче займатися мистецтвом та створювати проблеми.

"Круелла": сюжет

Це приквел до фільму "101 далматинець". Нам пояснять, чому та яким чином Круелла стала безсердечною лиходійкою.

Дівчина Естелла де Віль працює прибиральницею, але мріє займатися провокаційним мистецтвом і дизайном. Але у її житті з'являється баронеса фон Хельман, яка переконує Естеллу віддатися темній стороні своєї особистості.

Світова прем'єра фільму запланована на 28 травня 2021 року.