Захопливий мультфільм на Netflix, який можна подивитись усією сім’єю

Перегляд мультфільмів – ідеальний варіант, як провести час усією сім'єю. Коли вирішили всі справи, можна зібратися разом, підготувати солодощі та інші смаколики й насолоджуватися відпочинком.

У матеріалі 24 Каналу читайте про мультфільм "Лише уві сні", який можна подивитись усією сім'єю. Він доступний для перегляду на платформі Netflix. Прем'єра стрічки відбулась 14 листопада.

Про що мультфільм "Лише уві сні"?

У мультфільмі розповідається про 12-річну Стіві та її 8-річного брата Елліота, які натрапляють на чарівну книжку з картинками. У ній йдеться про те, що Пісочна людина може здійснити будь-яку мрію. Так, головні герої вирушають до царства мрій, щоб знайти її. Брат і сестра хочуть, аби їхня сім'я стала ідеальною.

"Лише уві сні": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Режисером та сценаристом мультфільму став Алекс Ву, йому допомагав Ерік Бенсон. Спродюсували стрічку Тім Ган та Грегг Тейлор, а озвучили персонажів Джолі Гоанг-Раппапорт, Руті Енн Майлз, Еліас Янссен, Крейґ Робінсон, Симу Лю та Крістін Міліоті. Музику до мультфільму створив композитор Джон Дебні.

Алекс Ву розповів, що у дитинстві любив будити брата посеред ночі й розповідати йому "свої дивні та божевільні сни". Режисер зізнався, що точно знав, про що буде його перший повнометражний фільм.

Коли я починав знімати цей фільм, я поставив собі за мету розповісти зворушливу історію, яка досліджує чарівний і часто до сміху абсурдний світ снів. Чого я не очікував, так це того, наскільки пам'ятною та емоційною буде акторська гра. Гадаю, саме це трапляється, коли тобі пощастило мати Сіму Лю та Крейґа Робінсона у своєму акторському складі. Ось це мрія, що здійснилася!,

– поділився Алекс Ву.

"Лише уві сні" / Кадр із мультфільму

