У фільмі "Довбуш" зіграв прямий нащадок засновника хасидизму – актор Лузер Тверскі

24 серпня у всеукраїнський прокат виходить новий фільм Олеся Саніна "Довбуш". Однією з дійових осіб у ньому став Раббі Ісраель бен Еліезер – засновник хасидизму та великий єврейський мудрець.

Українська кастинг-директорка Алла Самойленко, яка працювала над фільмом, поділилася як шукала актора на цю важливу роль. За її словами, вона хотіла знайти самого БЕШТа.

Дивіться також "Мене били лінійкою": Арнольд Шварценеггер вперше зізнався, що хворіє на невиліковну хворобу

Вперше в історії: у фільмі "Довбуш" зіграв нащадок великого єврейського святого

Шукала в Європі, в Ізраїлі. Випадково один з колишніх хасидів, німецький актор, відправив мене до Лузера Тверскі,

– сказала вона.

Алла поділилася, що записувала з ним самопроби онлайн, спершу не знаючи, що він прямий нащадок БЕШТа (Баал Шем Тов). "Інтерес групи кружляв навіть навколо іншого претендента, якого знайшли через продюсерські канали. Але зрештою, прийшло рішення, що це має бути саме такий актор, саме з такими пронизливими очима, з таким підкоренням тілесного – духовному. І потім якось з'ясувалося, що Лузер, окрім того, що він надзвичайно цікавий актор, є ще й прямим нащадком великого єврейського святого", – згадала жінка.

Баал Шем Тов – справжнє ім'я Ісраель бен Еліезер – єврейський цадик (з івриту — праведник), засновник хасидського руху, однієї з найвпливовіших течій у сучасному юдаїзмі. Народився на Поділлі, в містечку Окопи Святої Трійці 1698 року, нині Борщівський район, Тернопільська область. Помер у 1760 році в українському селищі Меджибожі, проживши тут своїх найплідніших 20 років. Після його смерті рух хасидизму очолив великий Маггід, під його керівництвом хасидизм набрав широкого розмаху у Східній Європі, став реальною суспільною силою і витримав свою серйозну сутичку з главами єврейських громад Польщі та Литви. До місця його поховання щорічно з'їжджаються хасиди зі всього світу.

"Це справжнє диво", "Це щось неймовірне", "Все так, як має бути", "Боже, який погляд – у саму глибину душі та серця", – коментують українці в мережі.

У фільмі "Довбуш" зіграв Лузер Тверскі / Luzer Twersky

Що відомо про Лузера Тверскі