У фільмі "Довбуш" зіграв прямий нащадок засновника хасидизму – актор Лузер Тверскі
Джерело:Алла Самойленко
24 серпня у всеукраїнський прокат виходить новий фільм Олеся Саніна "Довбуш". Однією з дійових осіб у ньому став Раббі Ісраель бен Еліезер – засновник хасидизму та великий єврейський мудрець.
Українська кастинг-директорка Алла Самойленко, яка працювала над фільмом, поділилася як шукала актора на цю важливу роль. За її словами, вона хотіла знайти самого БЕШТа.
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Вперше в історії: у фільмі "Довбуш" зіграв нащадок великого єврейського святого
Шукала в Європі, в Ізраїлі. Випадково один з колишніх хасидів, німецький актор, відправив мене до Лузера Тверскі,
– сказала вона.
Алла поділилася, що записувала з ним самопроби онлайн, спершу не знаючи, що він прямий нащадок БЕШТа (Баал Шем Тов). "Інтерес групи кружляв навіть навколо іншого претендента, якого знайшли через продюсерські канали. Але зрештою, прийшло рішення, що це має бути саме такий актор, саме з такими пронизливими очима, з таким підкоренням тілесного – духовному. І потім якось з'ясувалося, що Лузер, окрім того, що він надзвичайно цікавий актор, є ще й прямим нащадком великого єврейського святого", – згадала жінка.
"Це справжнє диво", "Це щось неймовірне", "Все так, як має бути", "Боже, який погляд – у саму глибину душі та серця", – коментують українці в мережі.
Що відомо про Лузера Тверскі
- Лузер Тверскі народився 1985 року. Це американський актор кіно та телебачення, відомий своєю роллю в фільмі "Фелікс і Мейра". За цю роль він був номінований на премію Jutra Award як найкращий актор другого плану та отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Міжнародному кінофестивалі в Ам'єні та Міжнародному кінофестивалі в Турині.
- Народився і виріс в Брукліні як єврей-хасид, Тверскі покинув спільноту у 2008 році після боротьби з власною вірою. Пізніше він зустрів дизайнера Дункана Куїнна, став моделлю та менеджером з роздрібної торгівлі в магазині Куїнна в Лос-Анджелесі, поки не отримав свою першу акторську роль у 2010 році. Крім того, до 2012 року він вперше зіграв головну роль у фільмі "Де Джоел Баум?".
- У 2015 році він також з'явився в телесеріалі "Очевидне" та у другому сезоні шоу HBO "Кайф з доставкою".
- У вересні 2017 року він виконав роль одного із головних героїв документального фільму Netflix "Один з нас", де режисери Хайді Юінг і Рейчел Грейді відстежували його життя після виходу з хасидської спільноти в Брукліні, Нью-Йорк, та подолання його відчуженості.
- Тверскі є двоюрідним братом трансгендерної активістки Еббі Штайн.