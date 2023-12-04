Не надавайте російському лайну промоцію, – Левицький про галас навколо російського серіалу

Любомир Левицький – український кінорежисер, сценарист та продюсер, який висловився про те, чому така популяризація російського серіалу негативно впливає на українську націю та демотивує українців в цілому.

Читайте в матеріалі 24 Каналу, що сказав український режисер Любомир Левицький про такий галас навколо російського серіалу "Слово пацана" і чому це небезпечно.

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Любомир Левицький про популяризацію українцями російського серіалу

Український режисер заперечив заяви багатьох українців, які висловлюються про те, що в Україні немає якісного кіно, тому вони дивляться російські серіали.

Будь ласка, не надавайте російському лайну промоцію та ефірний час. В Україні, як на мене, є багато цікавих проєктів, які зараз в роботі, автори яких якраз створюють їх заради безпеки України в інформаційному просторі. Говоріть краще про них,

– заявив Левицький.

Окрім того, він зауважив на тому, що така байдужість молодого покоління дуже демотивує як бійців на фронті, так і тих, хто бореться за нашу незалежність в тилу.

Любомир Левицький про заборону російського контенту

Режисер зазначив, що говорив про це ще починаючи з 2005 року. Ба більше, він вважає, що сьогодні російський контент потрібно не просто заборонити, а повністю ігнорувати.

Я вважаю, що ознаки перемоги будуть тоді, коли в українських медіа не буде і згадки про Росію та творчість їхніх а-ля митців, а також тоді, коли наші фільми будуть йти без українських субтитрів,

– висловився Любомир Левицький.

"Слово пацана. Кров на асфальті": про що російський серіал

Основними персонажами цього телесеріалу є чотирнадцятирічні учні, які приєднуються до однієї з місцевих вуличних банд. Вони вчаться влаштовувати бійки та грабувати.

Цей серіал здобув надзвичайну популярність в Росії, призводячи до того, що деякі підлітки вже відтворили кілька сцен з нього в реальному житті й, в результаті, потрапили до поліції.

А в Україні, навіть під час війни, є молоді громадяни, які виявляють інтерес до створення схожих угрупувань у своїх містах.

Серіал "Слово пацана" небезпечний для України

Проблема цього серіалу полягає в тому, що він відображає період, коли хлопці обирали вулицю замість навчання в школі. Вираз "Мене виховала вулиця" пішов якраз з цих часів, так висловлювалися юнаки, які часто знаходилися в конфліктах, бились, грабували, влаштовували "стінки" і тому подібне.

Найнебезпечніше те, що цей серіал став популярним і в Україні. Зокрема, є молодь, яка захоплюється стрічкою і цікавиться, чи є такі злочинні угруповання в Україні і як до них долучитись.