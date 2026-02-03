Всупереч шаленій критиці: фільм про Меланію Трамп став лідером прокату

30 січня 2026 року в кінотеатрах США відбулася прем'єра документального фільму "Меланія". Це стрічка про Меланію Трамп, якій пророкували повний провал у прокаті.

Однак фільм став лідером уже після першого вікенду навіть попри шалену критику. Про це повідомляє видання BBC.

Фільм про Меланію Трамп став лідером прокату: що відомо?

Документальний фільм про Меланію Трамп шокував усіх своїми результатами в перші дні прокату. Адже стрічка перевершила всі прогнози касових зборів у США та зібрала понад 7 мільйонів доларів за перший вікенд у прокаті.

Попри те, що аналітики, глядачі та кінокритики очікували повного провалу, фільм здивував своїми показниками. За словами видання The Hollywood Reporter, такого успіху "ніхто не передбачав" з огляду на репутацію стрічки та її жанр.

"Меланія": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Меланія"?

Фільм "Меланія" розповідає про 20 днів, які передували другій інавгурації Дональда Трампа у 2025 році. У стрічці можна побачити кадри того, як перша леді США готувалася до своєї ролі на цей президентський термін. Фільм уже можна побачити в кінотеатрах США та інших країн.

Згідно з інформацією видання Reuters, на створення стрічки витратили близько 75 мільйонів доларів. Однак, попри те що фільму пророкували провал у прокаті, наразі він неочікувано демонструє хороші результати.