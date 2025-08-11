Найпопулярніша нова мелодрама на Netflix, яка стала фаворитом українських глядачів
- Фільм "Мій рік в Оксфорді" є однією з найпопулярніших мелодрам на Netflix і став фаворитом серед українських глядачів.
- Сюжет фільму розповідає про Анну, яка вирушає до Оксфорда, де зустрічає місцевого жителя, що змінює її життя.
Якщо ви втомились від накопичення негативних емоцій, варто дати собі час, аби відпустити їх. У цьому можуть допомогти цікаві мелодрами.
На стримінговій платформі Netflix можна подивитись фільм "Мій рік в Оксфорді". Ця стрічка стане ідеальним варіантом на вечір. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.
Про що сюжет фільму "Мій рік в Оксфорді"?
Прем'єра фільму "Мій рік в Оксфорді" відбулася 1 серпня 2025 року, а вже сьогодні стрічка є однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Вона стала фаворитом серед українських глядачів та посіла перше місце у рейтингу найкрутіших фільмів на сьогодні.
Якщо ви прагнете розслабитися та поринути у світ самопізнання, кохання, дружби, Оксфордського університету, зіткнення культур, комедії та драми – усе це ви можете знайти у цій стрічці.
"Мій рік в Оксфорді": дивіться онлайн трейлер фільму
Головні ролі у стрічці втілили Софія Карсон, Корі Мілкріст, Дюгрей Скотт, Кетрін МакКормак та інші.
У центрі сюжету – Анна, яка вирушає до Великої Британії, аби реалізувати свій потенціал та здійснити свою дитячу мрію. Здавалося б, усе йде за планом, але в один момент вона зустрічає місцевого жителя, який перевертає її життя з ніг на голову. Ця зустріч назавжди змінює долю для них обох.