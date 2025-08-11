Якщо ви втомились від накопичення негативних емоцій, варто дати собі час, аби відпустити їх. У цьому можуть допомогти цікаві мелодрами.

На стримінговій платформі Netflix можна подивитись фільм "Мій рік в Оксфорді". Ця стрічка стане ідеальним варіантом на вечір. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.

Про що сюжет фільму "Мій рік в Оксфорді"?

Прем'єра фільму "Мій рік в Оксфорді" відбулася 1 серпня 2025 року, а вже сьогодні стрічка є однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Вона стала фаворитом серед українських глядачів та посіла перше місце у рейтингу найкрутіших фільмів на сьогодні.

Якщо ви прагнете розслабитися та поринути у світ самопізнання, кохання, дружби, Оксфордського університету, зіткнення культур, комедії та драми – усе це ви можете знайти у цій стрічці.

"Мій рік в Оксфорді": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі у стрічці втілили Софія Карсон, Корі Мілкріст, Дюгрей Скотт, Кетрін МакКормак та інші.

У центрі сюжету – Анна, яка вирушає до Великої Британії, аби реалізувати свій потенціал та здійснити свою дитячу мрію. Здавалося б, усе йде за планом, але в один момент вона зустрічає місцевого жителя, який перевертає її життя з ніг на голову. Ця зустріч назавжди змінює долю для них обох.