З Хоакіном Феніксом та Венессою Кірбі: вийшов перший трейлер приквелу "Гладіатора"

Apple опублікувала дебютний трейлер історичного фільму "Наполеон". Прем’єра стрічки відбудеться у листопаді 2023 року.

Над картиною про Наполеона Бонапарта працював режисер Рідлі Скотт ("Солдат Джейн", "Остання дуель", "Гладіатор 2", "Дім Гуччі"). Головну роль у проєкті зіграють Хоакін Фенікс (Наполеон) і Ванесса Кірбі (Жозефіна), повідомляє 24 Канал.

Дивіться також 6 найкращих фільмів про шлях до успіху, заснованих на реальних подіях

Що відомо про новий фільм "Наполеон" від Рідлі Скотта

Сценарій до фільму "Наполеон" написав Девід Скарпа, автор таких успішних творів, як "Останній замок", "Всі гроші світу" та сиквел "Гладитора". Окрім Фенікса та Кірбі, у стрічці зіграють такі актори:

Тахар Рахім,

Бен Майлз,

Людівін Саньє,

Меттью Нідем та інші.

Сюжет розповідатиме про прихід до влади корсиканців й про те, як полководець перетворив країну, охоплену революційним хаосом, на могутню імперію.

Прем'єра картини планується на 22 листопада у світі, 23 листопада в Україні. Спочатку фільм буде доступний у кінотеатрах по всьому світу у форматі обмеженого прокату, а потім стане доступним для перегляду на стримінговому сервісі Apple TV+.

"Наполеон" 2023: дивіться трейлер