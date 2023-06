7 цікавих фільмів, які тяжко поставити на паузу

Деякі фільми нас можуть захопити настільки, що не хочеться відвертатися ні на мить. Вони тримають напругу до самих титрів, вражають емоціями й акторською грою.

У добірці 24 Каналу ми зібрали 7 цікавих фільмів, які не дадуть шансу на відпочинок. Готові подорожувати без перерви? Тоді почнемо!

"Не дивіться вгору", 2021 рік

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються.

"Не дивіться вгору": дивіться трейлер

"Остання дуель", 2021 рік

Епос "Остання дуель" – історична драма режисера Рідлі Скотта за мотивами книги Еріка Ягера The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, що спонукає до роздумів. Стрічка розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, та розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя та відважність однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда перемогла.

"Остання дуель": дивіться трейлер



"Поклик пращурів", 2020 рік

Легендарний однойменний роман "Поклик пращурів" Джека Лондона розповідає про розумну і добросердечну собаку Бака, який живе на ранчо в Каліфорнії у приємній родині. Його безтурботне і по-собачому щасливе життя йде шкереберть, коли злодії викрадають його від господарів і продають на Аляску. Для Бака такі різкі зміни стали справжнім випробуванням.

"Поклик пращурів": дивіться трейлер





"Червоне повідомлення", 2021 рік

У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер



"Лицарі справедливості", 2020 рік

Це надзвичайно оригінальна, насичена атмосферою та інтригуюча "чорна" комедія, що розповідає про життя професійного військового, що втратив дружину через злочинний акт. У своїй спробі помститися, він звертається до незвичайної групи гіків, які виявляються несподіваною силою його плану. Цей фільм вражає не лише своїм глибоким гумором, але й дотепними діалогами, які пронизують кожну сцену.

"Лицарі справедливості": дивіться трейлер

"Афера століття", 2020 рік

Денні Бішоп – талановитий гравець у покер. Після в'язниці, він знову повертається до махінації. Чим цього разу все це закінчиться для нього – дізнаєтеся після перегляду фільму.

"Афера століття": дивіться трейлер

"Король Стейтен-Айленду", 2020 рік

У центрі уваги перебуває 24-річний Скотт Карлін, ледар, який проживає разом зі своєю матір'ю у нью-йоркському районі Стейтен-Айленд. Життя Скотті кардинально змінилося після трагічної смерті його батька-пожежника. Він проводить більшість днів, курячи траву та наносячи татуювання на своїх безглуздих друзях. Одного разу його дурість призводить до того, що його мати Марджі погоджується піти на побачення з Реєм, місцевим пожежником. Подружні стосунки розквітають між Марджі та Реєм, тоді як у жалюгідному житті Скотті нарешті з’являється справжня мета, яка змінить все.

"Король Стейтен-Айленду": дивіться трейлер

Список фільмів, які також варто переглянути