Де зараз Назар Задніпровський – зірка українських комедій, який знімався з Зеленським

Назар Задніпровський – відомий український актор, заслужений та народний артист України. Для глядачів він часто асоціюється з яскравими та комедійними персонажами, завдяки яким завоював любов українців.

Сьогодні, 9 листопада, Назару Задніпровському виповнилося 50 років. З цієї нагоди 24 Канал розповість про біографію актора та чим він займається зараз.

Назар Задніпровський народився у Києві у 1975 році в акторській родині. Він належить до четвертого покоління акторської династії Ткаченків-Задніпровських: його прадід – режисер і засновник театру Франка, дідусь і бабуся – лауреати премії імені Тараса Шевченка, батьки – актори.

Спершу Назар не хотів йти стопами рідних – замислювався про кулінарію. Але після розмови з батьками все-таки змінив рішення та вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Ще бувши студентом, він дебютував у кіно й зіграв у фільмі "Дорога на Січ".



Назар Задніпровський у юності / Фото Viva

У 1997 Назар Задніпровський закінчив навчання та став актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Він грав у виставах "Мартин Боруля", "Адвокат Мартіан", "Тев'є-Тетель" та багатьох інших.

Наприкінці 90-х актор почав активно зніматися у фільмах. У 2005 зіграв у серіалі "Леся+Рома", у 2009 був героєм шоу "Велика різниця", де вміло пародіював різних українських відомих людей. Також пробував себе у ролі ведучого.

Також Назар Задніпровський грав з Володимиром Зеленським у серіалі "Слуга народу". У його фільмографії – безліч комедійних фільмів та серіалів, за які він здобув широку популярність в Україні. Це "Останній москаль", "Великі вуйки", "Скажене весілля", "Будиночок на щастя" та інші. В одному з останніх інтерв'ю актор поділився, чи хотів би розкрити свій талант через драматичні ролі.

Я над цим замислювався, коли був молодший. Зараз я бачу, що є актори, які зроблять це краще, чому я повинен у них це забирати? У театрі можна спробувати, але в кіно ні,

– вважає Назар Задніпровський.



Назар Задніпровський / Фото з інстаграму Назара Задніпровського

Де зараз Назар Задніпровський?

Назар Задніпровський продовжує акторську та театральну кар'єру, зокрема, грає у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Натомість один з останніх фільмів за участю Назара – комедійна стрічка "Батьківські збори", що зараз в українському прокаті.

Назар Задніпровський одружений з акторкою Іриною, вони виховують сина Михайла та доньку Юлію. Назар хотів би, щоб син продовжив акторську династію, однак хлопець вступив на спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів. Але він навчатиметься в університеті Карпенка-Карого, тож таки буде пов'язаний з акторською сферою.



Назар Задніпровський з сім'єю / Фото з інстаграму Назара Задніпровського

Близько трьох років Назар Задніпровський не проживає з дружиною, бо доглядає за мамою. Акторка Зоя Сивач хворіє на розсіяний склероз. За словами Задніпровського, вона може себе обслужити, але вже не ходить.

Мама – майже лежача. Я на гастролі зараз не їжджу, я хочу бути з мамою. Я не знаю, скільки мамі залишилося. Я хочу бути поруч, коли це станеться. Це мій вибір, через це Іра страждає, але я вирішив так,

– розповідав актор.

Актор намагається бути поряд з мамою і не хоче наймати сторонніх людей. Це вплинуло на його стосунки з сім'єю, однак подружжя проходить крізь ці труднощі без кризи.