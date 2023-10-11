Вишняков зізнався, що багато його родичів все ще проживають там, та не підтримують його. Однак, вони продовжують спілкуватися, не зачіпаючи теми війни Росії з Україною.
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Павло Вишняков про родичів у Білорусі
Павло Вишняков переїхав в Україну у 2015 році. У нього була можливість обрати Росію для життя та побудови своєї акторської кар’єри, але він обрав для себе інший шлях.
За два роки до цього (до переїзду – 24 Канал) ми знімали в Києві серіал, і я на власні очі бачив, що відбувається на Майдані, за що і проти кого борються українці. Але коли після зйомок поїхав до Білорусі та Росії, то почув, як там спотворюють інформацію, як у російських ЗМІ брешуть про події в Україні. Тоді зрозумів, що жити у Росії не хочу,
– зізнався Вишняков.
І не дарма, оскільки він став успішним актором в Україні й здобув тут свою популярність завдяки серіалам: "Опер за викликом", "Співачка", "Повернення Мухтара", "Квочка", "Жіночі секрети", "Жіночий лікар" та іншим.
Павло Вишняков у серіалі "Місце під сонцем" / Кадр із серіалу
Під час повномасштабної війни Росії проти України родичі Вишнякова залишаються в Білорусі, не підтримують його. Однак невідомо, що саме не підтримують рідні Павла: його рішення залишитися в Україні чи його громадянську позицію.
Щоб зберегти хоча б якийсь зв'язок з сім'єю, Вишняков не обговорює у розмовах з родичами тему війни.
Що відомо про Павла Вишнякова та його позицію в російсько-українській війні
- Після початку повномасштабного вторгнення Павло свідомо повністю відмовився від професії актора і почав волонтерити.
- Актор заснував благодійний фонд, який допомагає українським військовим, парамедикам і дітям.
- Вишняков їздить з гуманітарною допомогою на деокуповані території – до Чернігівської, Київської, Харківської, Херсонської областей, на Схід до військових.
- Актор робить багато задля перемоги України над ворогом, та зазначає, що після закінчення війни він готовий відновлювати країну, допомагати тим, хто повернеться, не маючи професії, заощаджень або навіть дому.
- Нещодавно Павло Вишняков поділився у своєму інстаграмі, що отримав особливу нагороду. Йому вручили відзнаку у вигляді медалі за особливу службу третього ступеня. Актор подякував за довіру та зазначив, що не збирається зупинятись і працюватиме далі.