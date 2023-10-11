Не підтримують мене, – відомий український актор розповів про рідних у Білорусі

Павло Вишняков уже багато років проживає та будує свою кар'єру у Києві. Утім, актор не приховує свого походження, та відверто говорить про те, що він народився у Білорусі.

Вишняков зізнався, що багато його родичів все ще проживають там, та не підтримують його. Однак, вони продовжують спілкуватися, не зачіпаючи теми війни Росії з Україною.

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Павло Вишняков про родичів у Білорусі

Павло Вишняков переїхав в Україну у 2015 році. У нього була можливість обрати Росію для життя та побудови своєї акторської кар’єри, але він обрав для себе інший шлях.

Павло Вишняков / Фото з інстаграму актора