"Невдалий трах, або Шалене порно": з’явився український трейлер переможця Берлінаре 2021

Провокативна сатира "Невдалий трах, або Шалене порно", переможець Берлінського кінофестивалю 2021, в українських кінотеатрах вийде 29 липня 2021 року.

Сюжет комедії "Невдалий трах, або Шалене порно"

У Емі, вчительки історії елітної школи, велика проблема – чоловік злив в інтернет їхнє спільне відео інтимного характеру. Вона, звісно, ніяк не може зупинити розповсюдження ролику.

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На кадрах домашнього відео – нічого особливого для користувача PornHub. Але чомусь воно вразило батьків дітей школи. Директорка терміново скликає батьківські збори, щоб вирішити долю Емі – виганяти її з роботи або ж залишити, забувши про це непорозуміння. На вчительку, безперечно, чекає слава, але трохи не така, про яку вона мріяла.

"Невдалий трах, або Шалене порно" (18+): дивіться український трейлер

Фільм складається з трьох частин:

На початку глядачеві пояснюють ситуацію, у якій опинилася героїня;

Середина фільму являє собою відеоессе з окремим сюжетом на кожну букву алфавіту. Головна концепція цієї енциклопедії – показати усю багатогранність нетерпимості та злості у суспільстві;

Заключна частина дасть глядачеві змогу самому обрати чим же закінчилася ця історія, – зазначає "Планета Кіно".

Де знімали фільм

Знімали фільм у копродукції Румунія, Хорватія, Чехія та Люксембург. Режисер та автор сценарію Раду Жуде – румун, і події розгортаються саме у Румунії.

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"Невдалий трах, або Шалене порно" (18+): дивіться український трейлер

Акторський склад комедії "Невдалий трах, або Шалене порно"

Головних героїв у фільмі зіграли: