Цимбалюк вважає, що чоловіків потрібно випускати закордон до жінок: реакція мережі

Український актор Тарас Цимбалюк вважає недоречною ситуацію, коли чоловіки, які не воюють на фронті, не можуть виїжджати закордон до сім’ї. За словами зірки, це руйнує стосунки.

Зірка "Кріпосної" відреагував на нововведення для військовозобов'язаних і запропонував випускати тих чоловіків, які не воюють в лавах ЗСУ, закордон на 1-2 тижні, аби мати змогу зустрітися зі сім’єю.

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Тарас Цимбалюк виступив проти заборони виїзду чоловіків закордон

Цимбалюк зауважив, наші люди у всьому світі, проте більшість не за власним бажанням. "Все частіше чую від оточення історії про "виставку" наших жінок за кордоном, котрі 3 чи 4 місяці знаходяться без своїх чоловіків. Звісно, у всіх все індивідуально, але через подібне багато сімей перестають існувати як одне ціле. Хтось зустрічає там нові емоції, хтось роботу, професію. Дехто не збирається повертатись. Відчутний відсоток там і залишиться, будуючи своє майбутнє".

Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін - 1-2 тижні?,

– запропонував він.

Цимбалюк стверджує, що є цілий пласт українських професіоналів, котрі до війни за кордоном заробляли гроші не тільки для своїх сімей, але і для України. "Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу", – написав він.

Актор поділився, що не всі чоловіки мають бути на фронті. За його словами, є чоловіки, які дійсно потрібні українській армії, збройним силам України, вони "мають бажання, військову освіту, досвід і навички" і "найбільше користі нашій державі в цей важкий час вони можуть принести саме взявши до рук зброю".

Я тут зараз не збираюсь зайвий раз відстоювати інтереси, наприклад, культурно-інформаційного фронту і підкреслювати його силу, або ставити в приклад масу сфер, котрі зараз підтримують економіку на плаву. І цим людям 100 % не місце на передовій,

– підкреслив Цимбалюк.

До того ж як повідомила актор, дивно закрити усіх чоловіків по своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату.

Як відреагувала мережа

"Згодна, бо то вже зовсім";

"А хіба у чоловіків, які на фронті, немає жінок? Як їм така розлука? Тому про тих, хто за кордоном, не аргумент";

"Цілком підтримую, цю тему потрібно підіймати";

"Про який кордон ви говорите? Тут вже закон про обмеження виїзду в іншу область, як я чула, то потрібно, щоб виїхати в іншу область, брати у військкоматі дозвіл. Надіюся, цей закон не буде в силі";

"Дуже розумна і слушна думка";

"Багато людей без роботи, то хоч якось би допомагали";

"Дуже актуальна тема! Дякуємо, що висвітлюєте!";

"Погоджуюся з кожним словом. Ніколи ще не було нічого доброго в крайнощах. Це мені нагадало Берлінський мур під час Холодної війни";

"Дуже розумію ваше обурення, Тарасе!";

"Але з іншого боку дозвіл ненадовго виїхати за кордон може стати серйозною спокусою для деяких чоловіків аби втекти з України. Бо за час повномасштабної війни дехто, на превеликий жаль, так і вчинив. Хтось використовуючи зв’язки, хтось гроші, а хтось під благим прикриттям "навчання за кордоном". Від цього дуже боляче";

"Ну чому ж? Деяким обраним представникам культурного (недо)гумористичного фронту дозволили виїхати закордон, бо в них "нема ніяких навичок воювати і їх постріляє снайпер". А простим смертним представникам різних професій – живи як хочеш!";

"Це так безглуздо, всі ці нові правила, що буде з сім‘ями далі, не всі чоловіки корисні зі зброєю в руках, так все бездумно";

"Річ у тому, що не усім людям дається право вирішувати те, чи їм місце на передовій, чи ні. Якщо ти звичайна людина, то, коли прийде повістка, мусиш іти. Якщо ж ти Потап, то можна швидко змотатись в Іспанію і чомусь жоден військкомат не має до тебе питань і не оголошує тебе у розшук...".

Обмеження для військовозобов'язаних: коротко про головне

Генштаб 5 липня заявив про обмеження на пересування регіонами України для військовозобов'язаних. Це викликало обурливу реакцію українців. Відповідно до інформації, щоб перетнути адміністративні межі, тобто області, військовозобов'язаним потрібно отримати спеціальний дозвіл від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військкомату. При цьому діятиме такий дозвіл лише 30 днів.

Водночас переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю, будуть ще унормовувати.

Більше про обмеження для військовозобов'язаних – дивіться у відео