Український актор і володар BAFTA зіграв у серіалі з Річардом Ґіром
- Олександр Рудинський зіграв у серіалі "Агентство" разом із Річардом Ґіром і Майклом Фассбендером, продюсером якого став Джордж Клуні.
- Прем'єра серіалу в Україні відбулася 20 жовтня 2025 року на каналі 1+1 Україна.
Олександр Рудинський є одним із найпопулярніших та найперспективніших українських акторів. Він уже неодноразово мав досвід зйомок на міжнародних майданчиках.
Ба більше, актор отримав премію BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір". У матеріалі 24 Каналу, з посиланням на інтерв'ю актора, ви дізнаєтеся про його досвід знімання із легендарним актором Річардом Ґіром та іншими голлівудськими зірками.
Що розповів Олександр Рудинський про зйомки з голлівудськими зірками?
Актор Олександр Рудинський, який зіграв у серіалі "Агентство" поруч із Річардом Ґіром та Майклом Фассбендером, продюсером якого став Джордж Клуні, поділився враженнями від участі в проєкті.
Він зазначив, що це був неймовірний досвід, який вважає одним із найкращих у своєму житті. Актор розповів, що мав змогу попрацювати одразу з трьома режисерами – двома британцями та одним американцем. Усі вони відомі своїми гучними проєктами, тож він відчуває себе справжнім щасливчиком, що отримав такий шанс.
У кадрі ми не перетиналися – лише на майданчику чи поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон – це важливий момент і для мене, і для всієї команди,
– каже Рудинський.
Так сталося, тому що, за сюжетом, персонаж Олександра діє в Україні, тоді як герої Ґіра та Фассбендера дають завдання з Лондона.
Де можна подивитись серіал "Агентство"?
Окрім Олександра Рудинського, у серіалі також зіграв український актор Сергій Онопко. Він втілив роль військового із ССО, який діяв в Україні під прикриттям.
- Зокрема, 20 жовтня 2025 року відбулася прем'єра серіалу в Україні.
- Його можна було переглянути на українському телебаченні: 20 жовтня о 22:00 трансляція відбулася на каналі 1+1 Україна.
- Окрім Олександра Рудинського, у серіалі також зіграв український актор Сергій Онопко. Він втілив роль військового із ССО, який діяв в Україні під прикриттям.
- Олександр Рудинський зіграв військового, на ім'я Сашко Бутенко, що також працював під прикриттям.