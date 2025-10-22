Український актор і володар BAFTA зіграв у серіалі з Річардом Ґіром

Олександр Рудинський є одним із найпопулярніших та найперспективніших українських акторів. Він уже неодноразово мав досвід зйомок на міжнародних майданчиках.

Ба більше, актор отримав премію BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір". У матеріалі 24 Каналу, з посиланням на інтерв'ю актора, ви дізнаєтеся про його досвід знімання із легендарним актором Річардом Ґіром та іншими голлівудськими зірками.

Що розповів Олександр Рудинський про зйомки з голлівудськими зірками?

Актор Олександр Рудинський, який зіграв у серіалі "Агентство" поруч із Річардом Ґіром та Майклом Фассбендером, продюсером якого став Джордж Клуні, поділився враженнями від участі в проєкті.

Він зазначив, що це був неймовірний досвід, який вважає одним із найкращих у своєму житті. Актор розповів, що мав змогу попрацювати одразу з трьома режисерами – двома британцями та одним американцем. Усі вони відомі своїми гучними проєктами, тож він відчуває себе справжнім щасливчиком, що отримав такий шанс.

У кадрі ми не перетиналися – лише на майданчику чи поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон – це важливий момент і для мене, і для всієї команди,

– каже Рудинський.

Так сталося, тому що, за сюжетом, персонаж Олександра діє в Україні, тоді як герої Ґіра та Фассбендера дають завдання з Лондона.

